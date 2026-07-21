8 dicas para saber se o seu gato está saudável 

Estar atento a detalhes na rotina dos gatos ajuda a identificar possíveis alterações na saúde Crédito: Imagem: yourphotopie | Shutterstock

Cuidar da saúde do gato vai muito além de oferecer alimentação de qualidade e um ambiente seguro. Assim como acontece com as pessoas, a prevenção é uma das melhores formas de evitar doenças e garantir uma vida longa e confortável. Por isso, acompanhar o comportamento e os hábitos do animaldevefazerparte da rotina.

Muitasdoençasfelinas evoluem de forma silenciosa e, nos estágios iniciais, apresentam apenas alterações discretas. Felizmente, alguns sinais podem indicar que o organismo está funcionando corretamente. Observar detalhes do dia a dia, como alimentação, higiene, disposição e aparência, ajuda a identificar se o gato está saudável ou se é necessário procurar atendimento veterinário.Veja!

1. Observe se o apetite está normal

Um gato saudável costuma demonstrar interesse pela alimentação e manter uma rotina relativamente estável na hora das refeições.Alterações repentinas, como perda de apetite, recusa do alimento ou aumento exagerado da fome, podem indicar problemas de saúde. Também vale observar se o animal mastiga normalmente, se apresenta dificuldade para comer ou se deixa parte da ração no pote.

2. Verifique se ele bebe água regularmente

A hidratação é um dos principais indicadores da saúde felina. Embora muitos gatos bebam pouca água por natureza, eles devem consumir líquidos diariamente para manter o bom funcionamento dos rins e do organismo. Além da quantidade ingerida, é importante observar se há aumento excessivo da sede, o que pode estar relacionado a doenças como diabetes ou problemas renais.

3. Acompanhe o uso da caixa de areia

As fezes e a urina fornecem informações importantes sobre a saúde do gato . Um felino saudável costuma utilizar a caixa de areia regularmente, produzindo fezes bem formadas e urina em quantidade adequada. Diarreia, constipação, sangue, dificuldade para urinar ou aumento da frequência urinária podem indicar doenças que exigem atendimento veterinário. Também é importante observar se o gato evita a caixa de areia ou demonstra desconforto durante a eliminação.

4. Repare na pelagem e na pele

Uma pelagem brilhante, limpa e macia costuma ser sinal de boa saúde. Gatos saudáveis realizam a própria higiene diariamente, mantendo os pelos bem cuidados. Quando a pelagem se torna opaca, apresenta falhas, excesso dequeda, caspa ou feridas na pele, pode haver desde problemas nutricionais até doenças dermatológicas ou sistêmicas.

Mudanças no comportamento podem ser um dos primeiros sinais de que a saúde do gato merece atenção Crédito: Imagem: LeManna | Shutterstock

5. Observe o comportamento e o nível de disposição

Cada gato possui uma personalidade própria, mas mudanças bruscas de comportamento costumam indicar que algo não vai bem. Um animal saudável alterna períodos de descanso com momentos de brincadeiras, exploração e interação com o ambiente. Se o gato passar a se esconder constantemente, demonstrar apatia, agressividade incomum ou perder o interesse pelas atividades que antes apreciava, vale investigar a causa.

6. Veja se os olhos, o nariz e as orelhas estão limpos

Olhos brilhantes, sem secreções excessivas, nariz limpo e levemente úmido e orelhas sem acúmulo exagerado de cera costumam indicar que o gato está saudável.É importanteobservar diariamente se há vermelhidão, secreção amarelada, odor forte, inchaço ou coceira frequente nessas regiões. Esses sinais podem estar relacionados a infecções, alergias ou presença de ácaros.

7. Avalie o peso e a condição corporal

Manter o peso adequado é um importante indicador da saúde do gato. Tanto a obesidade quanto o emagrecimento excessivo aumentam o risco de diversas doenças.Observese é possível sentir as costelas sem que elas fiquem excessivamente aparentes e se a cintura permanece levemente definida. Mudanças graduais no peso muitas vezes passam despercebidas, por isso a pesagem periódica ajuda no acompanhamento.

8. Observe a saúde bucal

A boca também revela muito sobre a saúde geral do gato. Gengivas rosadas, dentes relativamente limpos e ausência de mau hálito intenso costumam indicar boas condições. Já placas de tártaro, inflamações, sangramentos, dificuldade para mastigar ou salivação excessiva podem sinalizar doenças periodontais, bastante comuns em felinos adultos.

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