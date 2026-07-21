Marcelo Sangalo impressiona com físico musculoso e Ivete Sangalo reage: 'Meu gigante'

Marcelo Sangalo e a mãe Ivete Reprodução

Quem acompanhou Marcelo Sangalo ainda pequeno, correndo pelos bastidores dos shows de Ivete Sangalo, mal reconhece o adolescente de hoje.

Aos 16 anos, o filho mais velho da cantora voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma foto durante um treino de jiu-jítsu, exibindo um porte físico que impressionou seguidores e até rendeu um comentário carinhoso da própria mãe.

Na imagem, publicada em preto e branco, Marcelo aparece ajoelhado sobre o tatame, vestindo roupas de treino. O que mais chamou a atenção, porém, foi o desenvolvimento físico do adolescente, com braços musculosos e aparência atlética, resultado da dedicação ao esporte.

Ivete não deixou a publicação passar despercebida e fez questão de prestigiar o filho nos comentários. "Meu gigante", escreveu a artista, resumindo a surpresa com o crescimento do primogênito, fruto de seu casamento com o nutricionista Daniel Cady.

Os fãs rapidamente engrossaram o coro. Muitos destacaram como o tempo passou depressa e lembraram de quando Marcelo ainda era criança e aparecia acompanhado da mãe em apresentações e programas de televisão.

"Esse menino está crescendo rápido demais", comentou uma internauta. "Cadê aquele garotinho que aparecia nos shows da Ivete?", questionou outra. Também houve quem brincasse com a transformação: "Está comendo fermento", escreveu um seguidor. Outro atribuiu a boa forma aos hábitos da família. "Com um pai nutricionista, o resultado não poderia ser diferente", comentou.

As brincadeiras continuaram nos comentários. "Meu Deus, ele está enorme", escreveu uma fã. "Nem parece o menino que a gente viu nascer", disse outra. "O tempo realmente voa", acrescentou um terceiro perfil.