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Marcelo Sangalo impressiona com físico musculoso e Ivete Sangalo reage: 'Meu gigante'

Primogênito da cantora voltou a chamar atenção nas redes sociais após publicar foto durante treino de jiu-jítsu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 11:56

Marcelo Sangalo e a mãe Ivete
Marcelo Sangalo e a mãe Ivete Reprodução
Quem acompanhou Marcelo Sangalo ainda pequeno, correndo pelos bastidores dos shows de Ivete Sangalo, mal reconhece o adolescente de hoje.
Aos 16 anos, o filho mais velho da cantora voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma foto durante um treino de jiu-jítsu, exibindo um porte físico que impressionou seguidores e até rendeu um comentário carinhoso da própria mãe.
Na imagem, publicada em preto e branco, Marcelo aparece ajoelhado sobre o tatame, vestindo roupas de treino. O que mais chamou a atenção, porém, foi o desenvolvimento físico do adolescente, com braços musculosos e aparência atlética, resultado da dedicação ao esporte.
Ivete não deixou a publicação passar despercebida e fez questão de prestigiar o filho nos comentários. "Meu gigante", escreveu a artista, resumindo a surpresa com o crescimento do primogênito, fruto de seu casamento com o nutricionista Daniel Cady.
Os fãs rapidamente engrossaram o coro. Muitos destacaram como o tempo passou depressa e lembraram de quando Marcelo ainda era criança e aparecia acompanhado da mãe em apresentações e programas de televisão.
"Esse menino está crescendo rápido demais", comentou uma internauta. "Cadê aquele garotinho que aparecia nos shows da Ivete?", questionou outra. Também houve quem brincasse com a transformação: "Está comendo fermento", escreveu um seguidor. Outro atribuiu a boa forma aos hábitos da família. "Com um pai nutricionista, o resultado não poderia ser diferente", comentou.
As brincadeiras continuaram nos comentários. "Meu Deus, ele está enorme", escreveu uma fã. "Nem parece o menino que a gente viu nascer", disse outra. "O tempo realmente voa", acrescentou um terceiro perfil.
Discreto em relação à vida pessoal, Marcelo costuma aparecer apenas ocasionalmente nas redes sociais. Apesar de manter uma rotina longe dos holofotes, ele já demonstrou interesse por atividades esportivas e frequentemente compartilha registros de treinos, especialmente de jiu-jítsu.

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