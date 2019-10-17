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Justiça

Justin Bieber é processado por paparazzo após postar foto sem autorização

Fotógrafo já acionou a cantora Ariana Grande na justiça pela mesma razão

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 19:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2019 às 19:48
Justin Bieber Crédito: Instagram/@justinbieber
Justin Bieber, 25, é processado por paparazzo por postar uma foto de si mesmo feita pelo fotógrafo, sem autorização. É isso mesmo! Por mais estranho que pareça, essa não é a primeira vez que uma celebridade passa pelo problema. A cantora Ariana Grande, 26, também foi acionada na justiça pelo mesmo profissional.
Na imagem compartilhada no último mês de março, o cantor aparece acompanhado de Rich Wilkerson Jr., 35, pastor da igreja Vous Church, que tem sede na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o E!News, o paparazzo Robert Barbera alega que o cantor infringiu direitos autorais e não ter sido remunerado pelo uso do conteúdo.

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Bieber tem tentado se afastar de polêmicas ao mesmo tempo em que se aproxima da religião. O astro se casou em uma cerimônia religiosa com Haley Bieber, 22, no último dia 30 de setembro. O casal, que já tinha se unido no civil no fim de 2018, poucos meses após começarem a namorar.

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