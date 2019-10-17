Justin Bieber é processado por paparazzo após postar foto sem autorização

Justin Bieber Crédito: Instagram/@justinbieber

Justin Bieber, 25, é processado por paparazzo por postar uma foto de si mesmo feita pelo fotógrafo, sem autorização. É isso mesmo! Por mais estranho que pareça, essa não é a primeira vez que uma celebridade passa pelo problema. A cantora Ariana Grande, 26, também foi acionada na justiça pelo mesmo profissional.

Na imagem compartilhada no último mês de março, o cantor aparece acompanhado de Rich Wilkerson Jr., 35, pastor da igreja Vous Church, que tem sede na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o E!News, o paparazzo Robert Barbera alega que o cantor infringiu direitos autorais e não ter sido remunerado pelo uso do conteúdo.