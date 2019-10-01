Justin Bieber se casa com modelo em festa íntima

O cantor Justin Bieber e sua noiva, Hailey Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @umusic

Enfim, casados! Justin Bieber, 25, e Hailey Bieber, 22, oficializaram a união em cerimônia na frente de amigos e familiares, nesta segunda-feira (30), na Carolina do Sul (EUA). Segundo o site Us Weekly, tudo aconteceu para apenas cem convidados.

cerimônia ocorre um ano depois do Kendall Jenner. ocorre um ano depois do casamento no papel, em Nova York. Porém, ambos queriam fazer algo mais perto de suas famílias e com festa. Segundo o site, dentre os convidados estavam a modelo Ireland Baldwin, o empresário Scooter Braun e a socialite

O casamento demorou a acontecer também por conta da depressão de Bieber, que trata da doença. O cantor tem mudado a sua postura de alguns anos para cá e vem se mostrando cada vez mais religioso.

No último dia 25 de setembro, a modelo participou de uma despedida de solteira com Jenner.