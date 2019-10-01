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Justin Bieber se casa com modelo em festa íntima

A festa foi feita só para cem convidados e o casal quis reunir só os mais chegados para a cerimônia

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 07:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2019 às 07:54
O cantor Justin Bieber e sua noiva, Hailey Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @umusic
Enfim, casados! Justin Bieber, 25, e Hailey Bieber, 22, oficializaram a união em cerimônia na frente de amigos e familiares, nesta segunda-feira (30), na Carolina do Sul (EUA). Segundo o site Us Weekly, tudo aconteceu para apenas cem convidados.
A cerimônia ocorre um ano depois do casamento no papel, em Nova York. Porém, ambos queriam fazer algo mais perto de suas famílias e com festa. Segundo o site, dentre os convidados estavam a modelo Ireland Baldwin, o empresário Scooter Braun e a socialite Kendall Jenner.
O casamento demorou a acontecer também por conta da depressão de Bieber, que trata da doença. O cantor tem mudado a sua postura de alguns anos para cá e vem se mostrando cada vez mais religioso.

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No último dia 25 de setembro, a modelo participou de uma despedida de solteira com Jenner.
O casal Bieber namorou de 2015 a 2016 e depois voltou em 2018, cerca de quatro meses depois que Justin se separou da então namorada Selena Gomez. Logo eles ficaram noivos.

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