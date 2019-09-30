Lucas Jagger diz que Mick Jagger também pintava unhas: "Não sou gay"

bateu ponto nos três dias de. O jovem, de 20 anos, lançou tendência ao aparecer deno festival, mas também recebeu duras

“Meu pai deu risada e disse que já fez muito isso quando era mais novo”, disse o menino, que também disse que nos Estados Unidos é comum encontrar homens que pintam as unhas e abusam das combinações fashion com os esmaltes. Em outro momento do bate-papo, o jovem fez questão de deixar claro: "Não sou gay".