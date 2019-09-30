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Cansado de críticas na web!

Lucas Jagger diz que Mick Jagger também pintava unhas: "Não sou gay"

Jovem enfrentou críticas na web e até usou exemplo do pai para se defender
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

30 set 2019 às 08:22

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 08:22

Crédito: Reprodução/Instagram @topzeraperdido
Lucas Jagger bateu ponto nos três dias de Rock in Rio 2019. O jovem, de 20 anos, lançou tendência ao aparecer de unhas pintadas no festival, mas também recebeu duras críticas
> Luciana Gimenez detona Val Marchiori: "Só falo com gente do meu nível"
Segundo ele, em entrevista ao jornal Extra, ele foi incentivado pela mãe, Luciana Gimenez, e aprovado pelo pai, Mick Jagger, sobre a decisão de pintar as unhas. 
“Meu pai deu risada e disse que já fez muito isso quando era mais novo”, disse o menino, que também disse que nos Estados Unidos é comum encontrar homens que pintam as unhas e abusam das combinações fashion com os esmaltes. Em outro momento do bate-papo, o jovem fez questão de deixar claro: "Não sou gay". 

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