Lucas Jagger diz que Mick Jagger também pintava unhas: "Não sou gay"

Lucas Jagger bateu ponto nos três dias de Rock in Rio 2019. O jovem, de 20 anos, lançou tendência ao aparecer de unhas pintadas no festival, mas também recebeu duras críticas.
Segundo ele, em entrevista ao jornal Extra, ele foi incentivado pela mãe, Luciana Gimenez, e aprovado pelo pai, Mick Jagger, sobre a decisão de pintar as unhas.
“Meu pai deu risada e disse que já fez muito isso quando era mais novo”, disse o menino, que também disse que nos Estados Unidos é comum encontrar homens que pintam as unhas e abusam das combinações fashion com os esmaltes. Em outro momento do bate-papo, o jovem fez questão de deixar claro: "Não sou gay".