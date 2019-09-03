Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Assustador para qualquer um"

Justin Bieber desabafa e abre o jogo sobre depressão e vício em drogas

Cantor lembrou dos altos e baixos da carreira e também admitiu que não soube lidar bem com esse vai e vem; no desabafo, fala do uso de drogas, depressão e fé em Deus

Publicado em 

03 set 2019 às 11:25

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 11:25

Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
"É difícil sair da cama de manhã com a atitude certa quando você se sente sobrecarregado com sua vida, seu passado, trabalho, responsabilidades, emoções, família, finanças e seus relacionamentos. Você começa a prever o dia através de lentes de pavor e antecipa outro dia ruim".
Esse foi o início do longo desabafo divulgado por Justin Bieber, 25, em sua conta no Instagram nesta segunda (2).
No relato, o cantor falou a respeito de depressão, uso de drogas, dificuldade de se tornar um astro ainda muito jovem e, também, sobre como vem mudando sua vida de uma maneira que ele enxerga como positiva.
Bieber admite ter sorte por estar sempre estar rodeado por pessoas que o encorajavam a seguir adiante, mas ressalta que mesmo com uma vida "com muito dinheiro, roupas, carros, conquistas, prêmios", ainda assim não estava realizado.
Fazendo um balanço de sua trajetória, Justin relembrou que aos 18 anos já era milionário e que esse é "um conceito muito assustador para qualquer um".
Bieber admitiu ter começado a usar drogas pesadas aos 19 anos e credita esse fator a "incapacidade de administrar os enormes altos e baixos da carreira". Além disso, o jovem admitiu ter sido abusivo em todos os seus relacionamentos amorosos.
> Justin Bieber descobre que é primo de Avril Lavigne e Ryan Gosling
Após mostrar os problemas que viveu de maneira tão transparente, o cantor finalizou a postagem dizendo que agora está vivendo a melhor fase de sua vida, referindo-se ao casamento com Hailey Bieber, 22, que chamou de "nova responsabilidade louca e maravilhosa".
Bieber, disse, ainda que com o matrimônio "você aprende paciência, confiança, comprometimento, gentileza, humildade e todas as coisas que te levam a ser um bom homem".
O cantor finalizou o desabafo com um recado aos seguidores. "Quando as probabilidades estiverem contra você continue lutando. Jesus ama você... Seja gentil hoje, seja corajoso hoje e ame as pessoas hoje, não pelos seus padrões, mas pelo amor infalível e perfeito de Deus".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros dinheiro drogas fe Instagram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados