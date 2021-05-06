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Fora do BBB

Juliette diz que nunca imaginou ser tão amada em seu 1° vídeo após vitória

Paraibana lamentou ainda não ter se encontrado com a mãe

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2021 às 18:01
A campeã do BBB 21, Juliette Freire
A campeã do BBB 21, Juliette Freire Crédito: Globo/João Cotta
A paraibana Juliette Freire, 31, publicou na manhã desta quinta-feira (6) seu primeiro vídeo nas redes sociais desde que vencei o Big Brother Brasil 21. Nele, ela afirmou estar com vergonha de fazer o vídeo, mas agradeceu aos fãs pela vitória.

"Nunca imaginei que seria tão amada e acolhida por pessoas que não me conheciam, que acreditaram em mim mesmo quando tudo dizia que não. Muito obrigada, não sei descrever. Fico emocionada quando vejo a quantidade de amor que estou recebendo, não sei como retribuir tudo isso."

Juliette afirmou que agora conseguiu dormir, descansar, após os compromissos que teve após a vitória conquistada na noite de terça-feira (4). Sem dormir, ela participou de programas de TV, concedeu entrevistas e participou de sessões de foto. Ela só lamentou não ter visto a mãe ainda.

A advogada e maquiadora venceu o BBB 21 com 90,15% dos votos, em uma disputa com a influenciadora digital Camilla de Lucas, 26, e o ator e cantor Fiuk, 30. Ela levou assim o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa --os outros dois levaram R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

"Obrigada por não soltarem minhas mãos, não vou soltar a de vocês, vou estar junto de vocês o quanto puder", afirmou Juliette no vídeo postado em suas redes sociais, que ganharam 3 milhões de seguidores em menos de 48 horas. O número saltou de 24 milhões para noite de terça para 27 milhões.

Em conversa online com a imprensa, realizada na quarta-feira (5), ela afirmou que não pretendia ser famosa quando se inscreveu no BBB 21, buscava na verdade segurança financeira. Agora, ela fala que não sabe ainda o que fará, mas não descarta nada, inclusive a carreira de cantora.

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