Jude Law diz que faz jejum intermitente para poder curtir um grande banquete

Jude Law e John Malkovitch em "The New Pope", série da FOX, dirigida pelo premiado Paolo Sorrentino, em produção na Itália Crédito: Divulgação

O ator Jude Law, 47, afirmou que adotou a dieta do jejum intermitente por um motivo especial. Ele acha que vale a pena "morrer de fome" regularmente para poder desfrutar banquete excessivo de vez em quando.

No jejum adotado pelo ator, ele só come oito horas por dia entre o meio-dia e às 20h, segundo revelou durante uma entrevista à revista americana Vulture.

"Adoro restringir o que estou comendo. Realmente passo fome e bebo apenas água, ou me restrinjo a legumes. Por outro lado, adoro os banquetes em que há tipos de alimentos diferentes, inclusive, vinhos", afirmou o ator.

Depois da primeira temporada da polêmica "Young Pope", da HBO, Law estreia ainda em janeiro a continuação da série, "The New Pope", em que estrela ao lado de John Malkovich.