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Jude Law diz que faz jejum intermitente para poder curtir um grande banquete

Ator, que estreia série 'The New Pope', só come do meio-dia às 20h

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 21:07
Jude Law e John Malkovitch em "The New Pope", série da FOX, dirigida pelo premiado Paolo Sorrentino, em produção na Itália Crédito: Divulgação
O ator Jude Law, 47, afirmou que adotou a dieta do jejum intermitente por um motivo especial. Ele acha que vale a pena "morrer de fome" regularmente para poder desfrutar banquete excessivo de vez em quando.
No jejum adotado pelo ator, ele só come oito horas por dia entre o meio-dia e às 20h, segundo revelou durante uma entrevista à revista americana Vulture.
"Adoro restringir o que estou comendo. Realmente passo fome e bebo apenas água, ou me restrinjo a legumes. Por outro lado, adoro os banquetes em que há tipos de alimentos diferentes, inclusive, vinhos", afirmou o ator.

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Depois da primeira temporada da polêmica "Young Pope", da HBO, Law estreia ainda em janeiro a continuação da série, "The New Pope", em que estrela ao lado de John Malkovich.
O diretor da produção Paolo Sorrentino afirmou que, apesar de todos os cuidados que Law tem com sua saúde e beleza, ele não gosta de ser visto como galã. "Ele não gosta do fato de que, para o mundo, ele é um símbolo sexual", diz Sorrentino. "Gosto de ser provocativo com ele e dizer: 'Tenho uma ideia do fato de que você é um homem bonito.' Ele adoraria me matar. Mas, então, ele diz: 'Sim, eu farei isso'".

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