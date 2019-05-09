Jojo Todynho aparece mais magra e recebe incentivo após cirurgia nos seios

Em março, a funkeira revelou que tinha planos de fazer a cirurgia após emagrecer. "Conforme vou perdendo peso, vai aparecendo pele", explicou na ocasião. Há duas semanas, Jojo gravou um vídeo justificando o procedimento para algumas pessoas que a criticaram por fazer alterações no corpo. "Já para acabar com a palhaçada, que aceitação e empoderamento não tem nada haver com o corpo. Eu emagreci 16 quilos em dois meses. Você sabe o que é isso? Alguém gosta de ficar com o peito caído? Ninguém. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser", desabafou. Jojo Todynho retirou 1,8 quilo de cada seio e colocou 1 quilo de silicone.