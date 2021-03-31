Joelma revela que ainda tem sequelas da Covid-19 e faz alerta: 'É muito sério'

A cantora Joelma Crédito: Instagram/@joelmaareal

Joelma alertou sobre a gravidade da Covid-19, nesta segunda-feira, 29. A cantora teve a doença em julho do ano passado e, nas redes sociais, afirmou que ainda tem sequelas.

"O negócio é sério, gente. O negócio é muito sério. Bora se cuidar, cuidar da alimentação, aumentar essa imunidade aí. Beijo e se cuidem, tá! Fiquem em casa! Se precisarem sair, use máscara! Se cuidem direitinho."

Em uma série de stories no seu perfil do Instagram, Joelma revelou que teve uma "recaída" no final de janeiro, mas não sabe se pode ter contraído o vírus novamente e pediu para os seguidores se cuidarem.

"Gente, deixa eu falar um negócio muito importante para vocês. Eu peguei Covid-19 em julho e, até agora, eu estou cuidando das sequelas. No final de janeiro tive uma recaída", iniciou ela.

"Não sei se tive uma recaída ou se peguei de novo, mas fiquei muito mal, viu? Eu estou cuidando até agora das sequelas", explicou. A artista ainda falou sobre conhecidos que se recuperaram rapidamente e outros que estão até hoje se tratando.