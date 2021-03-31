Regina Casé é vacinada contra Covid-19: 'Coração batendo forte'

Após ser vacinada contra a Covid-19, Regina Casé posa com a agente de saúde e mostra carteira de vacinação Crédito: Instagram/ @reginacase

Regina Casé, 67, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A protagonista da novela "Amor de Mãe" foi imunizada na segunda-feira, 29 na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A atriz, que está morando em um sítio da região há um ano, compartilhou o momento nas redes sociais. Na legenda da publicação, ela revelou estar emocionada com a oportunidade e agradeceu aos cientistas e profissionais da saúde do país.

"Estou, como vocês sabem, morando há mais de um ano no nosso sítio perto de Mangaratiba. Hoje cedo tive o aviso que eu tanto esperava! Chegou a minha vez! Que surpresa boa! Um lote novo que atenderá quem tem de 60 a 69 anos! É impossível não se emocionar", escreveu Regina.

"Fui para o postinho de saúde com o coração batendo forte! Quero agradecer ao Butantan, à Fiocruz e todos os outros cientistas, que, mesmo remando contra a maré, trabalharam duro e nos devolveram esse tanto de esperança! Viva a bela ciência", comemorou.