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Pandemia

Regina Casé é vacinada contra Covid-19: 'Coração batendo forte'

A atriz foi imunizada na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e compartilhou o momento nas redes sociais: 'Viva o SUS'

Publicado em 31 de Março de 2021 às 09:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mar 2021 às 09:48
Após ser vacinada contra a Covid-19, Regina Casé posa com a agente de saúde e mostra carteira de vacinação
Após ser vacinada contra a Covid-19, Regina Casé posa com a agente de saúde e mostra carteira de vacinação Crédito: Instagram/ @reginacase
Regina Casé, 67, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A protagonista da novela "Amor de Mãe" foi imunizada na segunda-feira, 29 na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.
A atriz, que está morando em um sítio da região há um ano, compartilhou o momento nas redes sociais. Na legenda da publicação, ela revelou estar emocionada com a oportunidade e agradeceu aos cientistas e profissionais da saúde do país.
"Estou, como vocês sabem, morando há mais de um ano no nosso sítio perto de Mangaratiba. Hoje cedo tive o aviso que eu tanto esperava! Chegou a minha vez! Que surpresa boa! Um lote novo que atenderá quem tem de 60 a 69 anos! É impossível não se emocionar", escreveu Regina.
"Fui para o postinho de saúde com o coração batendo forte! Quero agradecer ao Butantan, à Fiocruz e todos os outros cientistas, que, mesmo remando contra a maré, trabalharam duro e nos devolveram esse tanto de esperança! Viva a bela ciência", comemorou.
Casé também agradeceu a equipe médica e até a cidade que está morando, por lhe proporcionar acolhimento e vacina. "Me cadastrei, fiz o agendamento e foi tranquilo. Sem aglomeração, sem filas...Viva o SUS! Avisem à todos, levem quem não pode ir sozinho! Vacina para todos, o mais rápido possível", finalizou ela.

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