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Tony Ramos, José Mayer e Djavan são vacinados contra a Covid-19

A cantora Gretchen também recebeu a imunização neste fim de semana

Publicado em 30 de Março de 2021 às 10:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 mar 2021 às 10:51
O cantor Djavan recebendo a vacina contra a Covid-19
O cantor Djavan recebendo a vacina contra a Covid-19 Crédito: Instagram/ @djavan
Os atores Tony Ramos, 72, e José Mayer, 71, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado, 27. Nas redes sociais, José comemorou o momento e afirmou que torce pela imunização de mais pessoas.
Em publicação no Instagram, ele aparece tomando a vacina em um drive-thru e, na legenda, escreveu: "Acabei de tomar a primeira dose da vacina. Espero que chegue urgentemente a vez de todo cidadão brasileiro".
Tony foi vacinado na zona sul do Rio de Janeiro. O momento foi registrado pela GloboNews que, logo após a vacinação, conversou com o artista. Emocionado, o ator enalteceu a ciência e agradeceu o trabalho de todos os profissionais da saúde.
"Falo aqui para esses jovens médicos, esses profissionais. Todos que estão nos hospitais, na linha de frente, têm que receber nosso aplauso e reconhecimento. E a emoção é porque, daqui a pouco, a gente vai estabelecer uma vida nova. Não um novo normal, eu prefiro dizer que vamos voltar ao normal", disse ele.
"Isso serviu como uma lição profunda de um pesadelo que nos deu, sem dúvida, momentos de reflexão muito importantes. Mas o importante é continuar acreditando na ciência, nos profissionais da saúde, pedindo apoio cada vez maior a eles, e acreditando que é possível vencer com todos juntos, num mutirão pela saúde. Acredite, a ciência está presente, atenta e buscando novos caminhos. Parabéns a todos, vamos em frente", concluiu Ramos.
No mesmo dia, o cantor Djavan, 72, também foi vacinado no Rio de Janeiro. Em seu perfil no Instagram, ele publicou uma foto de máscara, recebendo o imunizante em um drive thru. "Vacina, sim! Viva o SUS! Use máscara mesmo depois de se vacinar", escreveu na legenda da publicação.
Outra artista que também enalteceu o SUS ao ser vacinada foi a Gretchen, 61. Neste domingo, 28, a cantora foi recebeu a primeira dose da vacina, no Pará.
Nas suas redes sociais, ela publicou uma foto segurando o comprovante de vacinação. No documento, está registrado que Gretchen receberá a segunda dose no dia 22 de abril. "Uhu! Vacinada. Obrigada SUS", disse ela na legenda do post.

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