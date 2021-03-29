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Yudi Tamashiro comemora alta da mãe após internação por Covid-19

Ex-apresentador do SBT chora ao receber mãe em hospital: 'Milagre'; pai dele segue internado

Publicado em 29 de Março de 2021 às 13:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mar 2021 às 13:46
Yudi Tamashiro comemora alta da mãe após internação por Covid-19
Yudi Tamashiro comemora alta da mãe após internação por Covid-19 Crédito: Instagram/@yuditamashiro
O ex-apresentador do SBT Yudi Tamashiro foi as lágrimas neste domingo (28) após receber a notícia da alta hospitalar da mãe. Tânia Maria estava internada, desde o último dia 18, em um hospital no município de Osasco, na Grande São Paulo, por causa de complicações por novo coronavírus.
Na ocasião, Yudi gravou um vídeo o qual publicou nas redes sociais. O artista explicou que a mãe precisou ser socorrida, mas teve dificuldade em encontrar vaga em hospital particular. Depois de muita correria, conseguiram um leito no SUS. O pai do ex-apresentador do Bom Dia & Cia, também com covid-19, sofreu uma parada cardíaca e permanece em internação.
Neste domingo, Yudi Tamashiro publicou um vídeo no qual a mãe aparece saindo do hospital em uma cadeira de rodas, utilizando máscara, e segurando um cartaz com a frase: "Eu venci a Covid-19". Todos que estavam no local aplaudiram. O artista chorou e abraçou a mãe: "Deus continua ouvindo nossas orações e fazendo milagres", disse.

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