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Ainda internado, Orlando Morais grava vídeo agradecendo pelo apoio que recebe

Marido de Gloria Pires segue em hospital, se recuperando com auxílio de oxigênio

Publicado em 29 de Março de 2021 às 13:41

Publicado em 

29 mar 2021 às 13:41
O cantor Orlando Morais
O cantor Orlando Morais Crédito: Instagram/orlandomorais62
O cantor Orlando Morais, de 59 anos, usou as redes sociais neste domingo, 29, para agradecer o carinho e as orações dos fãs para sua recuperação. Ele havia testado positivo para o novo coronavírus no dia 15 de março e precisou ser internado por complicações no dia 23. O cantor e compositor está em um hospital de Brasília.
No vídeo, o marido da atriz Gloria Pires aparece em uma cama e segurando o aparelho de oxigênio que o ajuda na recuperação. Com muita dificuldade para respirar, o cantor agradeceu aos fãs pelo apoio.
"Gratidão por todas orações que tenho recebido! Minhas orações para todos que estão passando por esse momento tão difícil! Inclua nas suas orações aqueles que nesse momento não estão conseguindo fazer seus tratamentos", ressaltou.
Orlando Morais também tentou passar uma mensagem de otimismo aos internautas: "o Brasil é grande. A gente vai chegar lá, tenho certeza que tudo, tudo vai passar". O cantor pausa para tossir e conclui: "e a gente vai de novo ser feliz outra vez". O músico agradeceu à esposa, aos filhos e amigos por estarem ao lado dele nesse momento.

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