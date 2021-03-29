Faustão recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 em São Paulo

Faustão toma a vacina contra a Covid-19 Crédito: Arquivo Pessoal

Fausto Silva, 70, recebeu nesta segunda (29) a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em São Paulo. Fotos do momento da imunização foram publicadas nas redes sociais de fãs do apresentador.

A capital paulista começou a vacinar quem tem de 69 a 71 anos na sexta (26). Segundo a prefeitura, a estimativa é de que mais de 245 mil pessoas recebam a primeira dose dentro dessa faixa etária.

A apresentadora Ana Maria Braga, 71, foi imunizada na sexta. No Rio, Tony Ramos, 72, se emocionou ao ser vacinado no sábado (27).