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Saúde

Faustão recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 em São Paulo

Ator José Mayer, 71, foi imunizado no domingo (28)

Publicado em 29 de Março de 2021 às 13:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2021 às 13:29
Faustão toma a vacina contra a Covid-19
Faustão toma a vacina contra a Covid-19 Crédito: Arquivo Pessoal
Fausto Silva, 70, recebeu nesta segunda (29) a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em São Paulo. Fotos do momento da imunização foram publicadas nas redes sociais de fãs do apresentador.
A capital paulista começou a vacinar quem tem de 69 a 71 anos na sexta (26). Segundo a prefeitura, a estimativa é de que mais de 245 mil pessoas recebam a primeira dose dentro dessa faixa etária.
A apresentadora Ana Maria Braga, 71, foi imunizada na sexta. No Rio, Tony Ramos, 72, se emocionou ao ser vacinado no sábado (27).
"Eu acho que isso serviu como uma lição profunda de um pesadelo que nos deu, sem dúvida, momentos de reflexão muito importantes. Mas o importante é continuar acreditando na ciência, nos profissionais da saúde, pedindo apoio cada vez maior a eles, e acreditando que principalmente é possível vencer com todos juntos, num mutirão pela saúde. Acredite, a ciência está presente, atenta e buscando novos caminhos. Parabéns a todos, vamos em frente", afirmou ele em entrevista ao GloboNews.

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