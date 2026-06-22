AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Futebol Capixaba

Rio Branco perde no Kleber Andrade no jogo de ida da segunda fase da Série D

Capa-Preta joga mal e é derrotado pelo Uberlândia

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 21:05

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

21 jun 2026 às 21:05
Rio Branco
Wagner Chaló/Rio Branco SAF

O Rio Branco-ES saiu derrotado do primeiro capítulo do confronto diante do Uberlândia, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na noite deste domingo, o Capa-Preta perdeu para o time mineiro por 2 a 0, no jogo de ida realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Rafinha e Júlio Rodrigues marcaram os gols.


Com o resultado de 2 a 0, o Uberlândia pode até perder por um gol de diferença, no jogo da volta, que, mesmo assim, avança à terceira fase da Série D do Brasileirão. Para seguir na disputa, o Rio Branco-ES precisa vencer por pelo menos três gols de vantagem. Caso o time capa-preta devolva o placar por dois gols, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis.


O segundo e decisivo jogo entre Uberlândia e Rio Branco-ES, pela segunda fase da Série D do Brasileirão, acontece no próximo sábado, às 17h (de Brasília), estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.


O jogo


O primeiro tempo entre Rio Branco e Uberlândia foi equilibrado e terminou sem gols no Kleber Andrade. A equipe mineira criou as chances mais perigosas na metade inicial da etapa, exigindo boas intervenções de Andrey em finalização cruzada de Kayke e em chute colocado de Léo Reis, além de contar com Natham para evitar um gol em cima da linha após desvio dentro da área. O Rio Branco encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras, ainda perdeu Matheus Castelo por lesão aos 21 minutos, mas cresceu nos minutos finais. Thainler levou perigo em cabeceio após escanteio, Braga finalizou em cima da defesa em duas oportunidades.


No segundo tempo, o Rio Branco voltou tentando pressionar e assustou em cobrança de falta de Rafael Vaz, mas encontrou dificuldades para criar chances claras diante da organizada defesa mineira. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Kaio Cristian afastou mal e Rafinha aproveitou a sobra para abrir o placar. O Capa-Preta promoveu mudanças na equipe em busca da reação, porém seguiu esbarrando no bloqueio adversário e ainda viu Andrey evitar o segundo gol em finalização cruzada de Calazans. Já aos 39 minutos, Júlio Rodrigues, que havia acabado de entrar, recebeu dentro da área e definiu o triunfo do Uberlândia por 2 a 0.


Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sabrina Sato e Nicolas Prattes
Sabrina Sato anuncia gravidez de primeiro filho com Nicolas Prattes
Garis entraram em greve nesta segunda-feira (22)
Com greve de garis, prefeituras do ES pedem para moradores não colocarem lixo nas ruas
Imagem de destaque
Homem é preso após matar mulher e dizer que tentava "expulsar demônios" na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados