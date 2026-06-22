Rio Branco perde no Kleber Andrade no jogo de ida da segunda fase da Série D

O Rio Branco-ES saiu derrotado do primeiro capítulo do confronto diante do Uberlândia, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na noite deste domingo, o Capa-Preta perdeu para o time mineiro por 2 a 0, no jogo de ida realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Rafinha e Júlio Rodrigues marcaram os gols.





Com o resultado de 2 a 0, o Uberlândia pode até perder por um gol de diferença, no jogo da volta, que, mesmo assim, avança à terceira fase da Série D do Brasileirão. Para seguir na disputa, o Rio Branco-ES precisa vencer por pelo menos três gols de vantagem. Caso o time capa-preta devolva o placar por dois gols, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis.





O segundo e decisivo jogo entre Uberlândia e Rio Branco-ES, pela segunda fase da Série D do Brasileirão, acontece no próximo sábado, às 17h (de Brasília), estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.





O jogo





O primeiro tempo entre Rio Branco e Uberlândia foi equilibrado e terminou sem gols no Kleber Andrade. A equipe mineira criou as chances mais perigosas na metade inicial da etapa, exigindo boas intervenções de Andrey em finalização cruzada de Kayke e em chute colocado de Léo Reis, além de contar com Natham para evitar um gol em cima da linha após desvio dentro da área. O Rio Branco encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras, ainda perdeu Matheus Castelo por lesão aos 21 minutos, mas cresceu nos minutos finais. Thainler levou perigo em cabeceio após escanteio, Braga finalizou em cima da defesa em duas oportunidades.





No segundo tempo, o Rio Branco voltou tentando pressionar e assustou em cobrança de falta de Rafael Vaz, mas encontrou dificuldades para criar chances claras diante da organizada defesa mineira. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Kaio Cristian afastou mal e Rafinha aproveitou a sobra para abrir o placar. O Capa-Preta promoveu mudanças na equipe em busca da reação, porém seguiu esbarrando no bloqueio adversário e ainda viu Andrey evitar o segundo gol em finalização cruzada de Calazans. Já aos 39 minutos, Júlio Rodrigues, que havia acabado de entrar, recebeu dentro da área e definiu o triunfo do Uberlândia por 2 a 0.



