MC Gui e influenciadores são flagrados sem máscara em praia fechada de Bertioga

MC Gui e influencers são flagrados em praia fechada no litoral de SP Crédito: Reprodução/G1

Depois de ser flagrado em um cassino clandestino junto com Gabigol, MC Gui, 22, agora se vê imerso em uma nova polêmica. O artista e mais alguns influenciadores digitais foram vistos sem máscara em uma praia fechada de Bertioga.

Em imagens que circulam pela internet, o cantor e os influenciadores Vivi, Jon Vlogs, Beatriz Michelle e Belle Kaffer, além de um produtor, conversavam aglomerados e tiravam fotos no local.

A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Bertioga diz em nota que não recebeu solicitação de autorização para o evento mencionado e que autorizações dessa natureza não estão sendo concedidas em razão da fase emergencial do Plano São Paulo e do período de lockdown na Baixada Santista.

Não há mais registros dos vídeos e das fotos nas redes sociais de todos os envolvidos. O caso gerou uma grande repercussão negativa nos perfis deles e todos excluíram as postagens.

Até mesmo moradores da região começaram a repercutir o acontecimento nas páginas dos influenciadores e alegaram que havia uma gravação de clipe no local.

A Ciclone Produtora, responsável pelas assessoria de Gui, Beatriz e Belle, disse ao G1 que houve uma gravação de um clipe na casa do cantor no litoral paulista, mas afirma que isso não aconteceu na praia. Também disse que todos os protocolos de segurança foram seguidos.

Os demais influenciadores foram procurados, mas não responderam as solicitações até a publicação deste texto.

Essas não foram as únicas polêmicas de MC Gui. Em 2019, o músico foi criticado ao publicar um vídeo de uma criança em seu perfil no Instagram durante um passeio pela Disney em Orlando (Estados Unidos).

Nas imagens, que ficaram disponíveis em seus stories, ele está dentro de um trem que leva os visitantes aos parques da Disney e filma uma menina sentada no fundo do vagão. "Mano, olha isso", diz ele, focando no rosto da menina, que desvia o olhar. "Parece filme de terror".

Após o episódio, o MC foi criticado nas redes sociais, inclusive por famosos como Maurício Meirelles, Felipe Castanhari e Lucas Salles. O CNA de Três Lagoas (MS), escola de idiomas onde ele faria um show, chegou a anunciar em um comunicado no Facebook que cancelava a apresentação do cantor.

Depois de um tempo de reclusão, o funkeiro se disse arrependido e pediu uma nova chance aos fãs.

"Ele me fez ouvir tudo o que o Brasil anda pensando sobre mim. Doeu. Ainda dói. Fui julgado por um país inteiro e aprendi a lição", escreveu. Segundo o MC, ele buscou "ajuda para mudar".