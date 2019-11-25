Após superar 'má fase', MC Gui quer apostar em funk 150 bpm

MC Gui se apresenta no programa Ritmo Brasil, da RedeTV Crédito: Divulgação

MC Gui, 21, é um dos artistas que estão a bordo do WS on Board, Cruzeiro do Wesley Safadão, que partiu nesse sábado (24) com as cabines lotadas, e volta para o porto de Santos nesta terça-feira (27). Já é a segunda vez que o artista participa do cruzeiro.

"Da outra vez, eu fiz uma participação especial no show dele [do Safadão]. Mas aqui tem muitos artistas, se todo mundo quiser subir no palco, não dá. Já será muito legal ficar curtindo da pista mesmo", conta Gui.

Enquanto se recupera da polêmica que criou nas redes sociais no final de outubro, em Orlando, Gui conta que tem feito terapia e alguns cursos, e que já trabalha com um repertório que deve ser lançado no ano que vem.

"Tenho mais cuidado comigo mesmo e não só com as redes sociais. O que mais mudou é isso, não adianta mexer nas redes, a gente precisa estar bem. Fiz cursos e terapia por causa do que eu sofri com toda a repercussão", afirma o cantor.

No mês passado, Gui sofreu com o tribunal da internet ao publicar uma imagem de uma menina em seus stories do Instagram. Nas imagens, elea aparece dentro de um trem que leva os visitantes aos parques da Disney, em Orlando, e filma a menina sentada no fundo do vagão. "Mano, olha isso", diz ele, focando no rosto da menina, que desvia o olhar. "Parece filme de terror".

Por causa da polêmica, o cantor teve shows cancelados pela organização de alguns eventos, e teve de postergar alguns lançamentos. "Eu estou em uma produtora nova, e a gente já tinha um projeto para esse ano, mas por tudo o que aconteceu, a gente decidiu remarcar alguns compromissos e gravações", explica Gui.