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Saúde

Covid-19: Orlando Morais deixa UTI e Gloria Pires comemora

O marido da atriz foi internado com Covid-19 na semana passada em um hospital de Brasília

Publicado em 30 de Março de 2021 às 16:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 mar 2021 às 16:05
A atriz Gloria Pires e o marido, o músico Orlando Morais
A atriz Gloria Pires e o marido, o músico Orlando Morais Crédito: Reprodução/Instagram @orlandomorais62
Orlando Morais, 59, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira, 29. O marido de Gloria Pires precisou ser internado na semana passada, por complicações da covid-19. O cantor saiu da UTI, mas segue internado em um hospital de Brasília. Em publicação nas redes sociais, a esposa comemorou a melhora no estado de saúde do marido e ainda fez uma declaração para ele.
Gloria compartilhou uma foto de Orlando no quarto hospitalar, próximo a uma janela que refletia a luz da lua. Na legenda do post, escreveu: "a lua veio coroar a semana de recuperação do meu Orlando Morais. Parabéns pela sua perseverança, meu amor". "Orlando teve significativa melhora clínica e nos exames laboratoriais e, por isso teve, alta da UTI para a Unidade de Cuidados Especiais. Obrigada a toda a equipe médica", concluiu a atriz.
No domingo, dia 28, o artista publicou um vídeo para agradecer o apoio e orações dos fãs e ainda deixou uma mensagem de otimismo para os seguidores. "Gratidão por todas orações que tenho recebido (...) O Brasil é grande. A gente vai chegar lá, tenho certeza que tudo, tudo vai passar", disse ele.

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