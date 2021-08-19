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Jeongyeon, do grupo k-pop Twice, se afasta por motivos de saúde

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 18, pela JYP Entertainment. Nas redes sociais, os fãs desejaram melhoras a Jeongyeon

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 19:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2021 às 19:07
Jeongyeon
Em outubro do ano passado, Jeongyeon precisou fazer uma pausa por problemas de saúde mental. Crédito: @jeongyeon.00
Jeongyeon, integrante do grupo k-pop Twice, teve de se afastar por problemas de saúde. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 18, pela JYP Entertainment. "Embora Jeongyeon estivesse seguindo em frente com suas atividades, ao mesmo tempo em que trabalhava em sua recuperação, valorizamos a saúde de nossos artistas como a questão mais importante", diz o comunicado, que não deu detalhes sobre o estado emocional da artista.
Em outubro do ano passado, Jeongyeon precisou fazer uma pausa por problemas de saúde mental. "Após profundas discussões internamente acompanhadas por recomendações médicas, decidimos que é necessário que Jeongyeon tenha tempo suficiente para se concentrar em sua recuperação e descanso", conclui a nota oficial.
Nas redes sociais, os fãs desejaram melhoras a Jeongyeon. "Estamos com você Jeongyeon se recupere rápido e bem, fighting!", escreveu um internauta. "Espero que ela se recupere e fique bem e saudável logo. Te amo, Jeongyeon", disse outro fã.

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