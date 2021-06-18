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Casa histórica

Jamie Oliver reforma quartos de empregados em mansão de R$ 42 milhões

Chef britânico comprou o imóvel em 2019, dois meses depois de fechar 22 dos seus 25 restaurantes e demitir 1000 funcionários

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 14:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jun 2021 às 14:30
O famoso chef de cozinha britânico Jamie Oliver, 46, planeja reformar os quartos dos empregados no sótão de sua mansão em estilo Tudor em Essex, na Inglaterra. O imóvel está avaliado em £ 6 milhões (cerca de R$ 42 milhões).
A mansão de 12 quartos foi o cenário de seu último programa do Channel 4, "Keep Cooking: Family Favorites". O Spains Hall remonta a 1570 e é tombado pelo patrimônio histórico.
Para fazer a reforma, Oliver teve que apresentar os planos ao Conselho Distrital de Braintree antes de fazer três quartos no sótão - um com suíte. O chef quer instalar um banheiro, vasos sanitários, vestiário e pias.
O chef britânico Jamie Oliver
Mansão de Jamie Oliver fica em Essex, na Inglaterra Crédito: Jamie Oliver/Instagram
A reforma da mansão inclui ainda o conserto do papel de parede de todos os quartos. Ele encomendou uma réplica do papel para coincidir com os reparos.
A declaração de projeto diz que as obras "não são consideradas prejudiciais ao caráter ou ao interesse arquitetônico especial" da casa histórica. Oliver precisa esperar para ver se o conselho concederá permissão para o projeto.

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"As propostas permitem reparos e alterações sensíveis a serem realizadas que são consideradas em conformidade com as políticas de planejamento nacionais e locais e irão sustentar, melhorar e conservar o patrimônio representando assim um desenvolvimento sustentável", diz o documento.

SÉCULO 16

No século 16, havia duas seções acima do salão principal do imóvel. Uma era para familiares ou convidados e a outra era acomodação para empregados com acesso pela escada dos fundos.
Oliver comprou a mansão em 2019, dois meses depois de fechar 22 dos seus 25 restaurantes e demitir 1000 funcionários. No imóvel de 70 acres em Finchingfield, ele mora com a esposa e os filhos.

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