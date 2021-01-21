Influenciadora fitness brasileira faz vídeos com tradução em Libras

A influenciadora e educadora física Carol Borba iniciou 2021 com uma novidade inclusiva para os seguidores: todos os seus conteúdos de treinos online no YouTube terão, a partir de agora, tradução em Libras. A mudança ajudará na compreensão dos comandos e sugestões dadas por ela durante as atividades e exercícios e tem como objetivo tornar os seus vídeos 100% acessíveis para a comunidade surda.