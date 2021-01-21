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Influenciadora fitness brasileira faz vídeos com tradução em Libras

Os primeiros vídeos de Carol Borba postados em 2021 já contam com a novidade no canto da tela e os internautas elogiaram a iniciativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2021 às 13:31

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 13:31

Influenciadora fitness brasileira Carol Borba inclui vídeos com tradução em Libras
Influenciadora fitness brasileira Carol Borba inclui vídeos com tradução em Libras Crédito: Reprodução/YouTube Carol Borba
A influenciadora e educadora física Carol Borba iniciou 2021 com uma novidade inclusiva para os seguidores: todos os seus conteúdos de treinos online no YouTube terão, a partir de agora, tradução em Libras. A mudança ajudará na compreensão dos comandos e sugestões dadas por ela durante as atividades e exercícios e tem como objetivo tornar os seus vídeos 100% acessíveis para a comunidade surda.
Carol foi ganhadora do prêmio Melhor Influenciadora Fitness de 2020 pela Influency.me e também é considerada uma referência no mercado do mundo wellness.

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Os primeiros vídeos publicados em 2021 já contam com uma interprete de Libras no canto da tela. Dos inscritos em seu canal do YouTube, ela ganhou elogios pela iniciativa. "Parabéns pela tradução em Libras! Inclusão é uma ótima iniciativa! ", disse uma internauta. Outro comentou: "Amei! Principalmente a intérprete de Libras!". 

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