Heitor Martinez está internado com Covid em UTI no Rio de Janeiro

Ator Heitor Martinez Crédito: Blad Meneghel/ Record TV

O ator Heitor Martinez, 53, está internado desde sábado (3) com Covid na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente, zona sul do Rio. Ele tinha sido diagnosticado há alguns dias com a doença e fazia o tratamento em casa.

"O Heitor estava há uns dez dias sendo monitorado em casa, mas teve uma baixa na saturação de oxigênio no sangue. Ele foi fazer outros exames no hospital e houve um acordo para permanecer [internado]. Ele está recebendo oxigênio normal por cateter, não está intubado", diz a irmã do ator, a jornalista Paula Martinez.

Paula afirma que no mesmo dia em que ele buscou ajuda no hospital ele não estava debilitado. Segundo ela, o irmão foi de carro, não dirigindo, e entrou no hospital caminhando. "Foi um cuidado esse justamente para evitar uma piora. Ele não está intubado", explica.

A jornalista diz que Heitor está apresentando melhora no ânimo e nos resultados dos exames. Ela fala que a família está procurando não ter nenhuma expectativa, manter a boa vibração e a mesma energia para não colocar ansiedade. "A melhora é dia a dia mesmo", afirma.

A apresentadora Sílvia Abravanel, 49, também foi hospitalizada nesta segunda-feira (5). Ela anunciou estar com Covid-19 dia 28 do mês passado, e no último sábado (3) afirmou que teve uma piora. "Desde sábado me deu uma pioradinha aqui nessa tal de Covid, essa coisa chata, mas estou bem."

A filha do apresentador Sílvio Santos, 90, afirma que no final de semana teve uma queda de saturação e estava se sentindo fraca. "Hoje acabei vindo para o hospital, mas se Deus quiser logo vou sair daqui. Estou sendo super bem cuidada. Eu estava muito ruim, muito fraca, debilitada", afirmou a apresentadora em vídeo em uma rede social.

Ela ainda fez um apelo para que as pessoas fiquem em casa e não façam aglomerações clandestinamente. "Protegi todo mundo, e por um erro de uma pessoa que não se cuidou direito, infectou várias outras pessoas. Cheguei muito mal, muito mal mesmo."

Cheguei implorando para conseguir respirar. A gente não dá valor para o ar que a gente respira até a gente não ter ele", explica. "Que as pessoas levem a sério. Fiquem em casa! Não é para viajar, não é para ir para praia, não é para sair com a família! Para de fazer exame de PCR para fazer festinha!".

"Isso é desumano com as pessoas da área de saúde! Parem de fazer baile, parem de fazer festa! Hoje eu cheguei implorando pela minha vida, cheguei implorando por ar", continua. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Valorize o ar que você respira e não tenha que implorar por ele".