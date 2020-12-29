Gusttavo Lima pilota lancha de R$ 1,6 milhão sem camisa e exibe corpão

Gusttavo Lima pilotou uma lancha sem camisa nesta segunda (28) em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O bonitão decidiu exibir o corpão sarado com fotos nas redes sociais e em poucos minutos recebeu uma enxurrada de elogios.
Segundo informações da Quem, a lancha tem 45 pés e é de modelo catamaran. A embarcação comporta até 14 pessoas e é avaliada no mercado por algo em torno de R$ 1,6 milhão (ano 2020).
Recentemente, Gusttavo também apareceu na web no maior estilo da "sofrência". Em vídeos que foram ao ar em seus stories, o sertanejo entornou uma garrafa de R$ 1,1 mil de uísque escocês. "Não coloque palavras na minha boca. Coloque uísque, cerveja e vodka!", escreveu ele na ocasião.