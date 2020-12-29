Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja fotos!

Gusttavo Lima pilota lancha de R$ 1,6 milhão sem camisa e exibe corpão

Sertanejo curtiu dia de sol em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e aproveitou a embarcação de luxo para ostentar nas redes sociais

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 09:52
O cantor sertanejo Gusttavo Lima
O cantor sertanejo Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
Gusttavo Lima pilotou uma lancha sem camisa nesta segunda (28) em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O bonitão decidiu exibir o corpão sarado com fotos nas redes sociais e em poucos minutos recebeu uma enxurrada de elogios. 
Segundo informações da Quem, a lancha tem 45 pés e é de modelo catamaran. A embarcação comporta até 14 pessoas e é avaliada no mercado por algo em torno de R$ 1,6 milhão (ano 2020). 

Veja Também

Wanessa Camargo: Morar no ES me mostrou que eu seria feliz aqui

Defesa de Tatá Werneck chama processo da RedeTV! de "piada pronta"

Larissa Manoela completa 20 anos de idade: "Orgulho de tudo que vivi"

O cantor sertanejo Gusttavo Lima
O cantor sertanejo Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
Recentemente, Gusttavo também apareceu na web no maior estilo da "sofrência". Em vídeos que foram ao ar em seus stories, o sertanejo entornou uma garrafa de R$ 1,1 mil de uísque escocês. "Não coloque palavras na minha boca. Coloque uísque, cerveja e vodka!", escreveu ele na ocasião. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 01/05/2026
Como selecionar minhas crônicas para um livro?
Imagem de destaque
Derrota em dose dupla: o governo Lula virou "refém" do Congresso?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados