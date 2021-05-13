Graciele Lacerda fala detalhes sobre internação de Zezé Di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

A jornalista e influenciadora Graciele Lacerda, 40, contou detalhes sobre a internação de Zezé di Camargo, 58. O cantor foi encaminhado para o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir dores no peito e recebeu alta na tarde desta quarta-feira (12).

Lacerda afirmou que o cantor passou alguns dias internado após realizar uma angioplastia, que é uma cirurgia para desentupir uma veia próxima ao coração. Ela começou a explicar o ocorrido dizendo que não gostaria de contar, mas precisou já que a hospitalização do sertanejo vazou na Internet.

"Entrei aqui para contar, já que a gente foi obrigado. A gente não queria que ninguém soubesse, porque cada um tem um jeito. Tem gente que gosta de mostrar que foi para o hospital, está internado e foi fazer exames. A gente não gosta", começou a explicar.

Então ela começou a contar o que aconteceu: "No sábado saímos para jantar à noite e estava tudo bem. No dia seguinte íamos acordar cedo para ir visitar a minha mãe no Dia das Mães, que eu ia fazer surpresa. Mas o Zezé não dormiu direito."

"Eu acordei seis horas da manhã, e ele acordou indisposto e com cólica. Disse que ele devia ter comido alguma coisa no jantar que fez mal. Eu falei: 'eu vou e você fica'. Eu fui e ele ficou. Mas logo depois que eu saí para viajar, ele foi levantar para fazer xixi e sentiu uma dor no peito", continuou.

A influenciadora explicou que o cantor ficou preocupado e decidiu fazer exames para ver o que poderia ser a dor. "A princípio vieram aqui no Einstein, que é perto. Fez um eletro que não deu nada. Fez um exame de sangue que apontou um pouco acima do normal."

"Ele foi, então, para o Sírio e o médico dele pediu um cateterismo para saber como está", explicou. Larcerda ainda conta que Zezé foi para o hospital sem ela saber. "É um exame simples, que faz pela perna ou punho. Ele fez no punho, não tomou nem anestesia, porque estava em jejum."

"Nesse exame você vê se está tudo bem ou não. Se não tiver, já faz o que tem que fazer. Neste momento, fui falar que tinha chegado no hotel e o Marcos começou a me dar a notícia. Entrei em pânico. Tentei ver se tinha voo mais tarde para eu voltar, mas não tinha, porque com a pandemia eles reduziram os horários. Só me restou voltar na segunda-feira cedo", completou.

Então ela afirma que por não ter conseguido voltar, pediu para que Marcos a informasse sobre o que acontecesse. "No cateterismo o Dr. Kalil viu que uma das veias que chegam ao coração estava com um pouco de entupimento. As veias estavam maravilhosas, mas uma específica estava bem entupida", disse.

"Então, ele fez uma angioplastia para desentupir. O resto está tudo bem. Se ele estivesse na fazenda, ele poderia ter sentido a dor, deixado para lá. Poderia ter acontecido algo mais grave ou não", explicou. "Ele foi bem cauteloso em procurar o hospital logo na primeira dor. Fica aí o alerta para a pessoas, porque isso é muito importante. Graças a Deus ele achou essa veia desentupida, desentupiu e pronto".

A jornalista disse que ao conseguir pegar o voo, foi direto para o hospital. "Da viagem fui direto e fiquei com ele a tarde toda. Vim aqui só para guardar as coisas e voltei. Fiquei com ele a noite toda. Ele ficou segunda e terça para fazer todos os exames possíveis."