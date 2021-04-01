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Zezé Di Camargo e Luciano têm música entre as 10 mais ouvidas nas rádios

A dupla sertaneja está bombando com "Uma Hora e Meia" (2021), que foi lançada com exclusividade no programa Domingão do Faustão (Globo), dia 10 de janeiro

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:13
Zezé di Camargo e Luciano
Zezé di Camargo e Luciano Crédito: Divulgação/Caldi Comunicação
A dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano está entre os 10 mais tocados das rádios com sua música "Uma Hora e Meia" (2021), que foi lançada com exclusividade no programa Domingão do Faustão (Globo), dia 10 de janeiro.
A faixa faz parte da comemoração de 30 anos de carreira da dupla, comemorados em 19 de abril e foi composta por Danimar, Marco Aurélio e Victor Gregório. A música faz jus à história dos dois filhos de Francisco.
Atualmente, a música está em 8º lugar, porém, já esteve no top 3 por semanas. "A dupla mostrou a música pela primeira vez em 10 de janeiro. Nas rádios, lançamos dia 29 do mesmo mês e, na sequência, nas plataformas", disse Wilson Anastácio, empresário de Zezé Di Camargo e Luciano.
"Ela é muito boa e continua entre as dez mais tocadas do Brasil, de forma orgânica e pela força dos artistas. Foi muito bem aceita pelo público, pela crítica, radialistas e plataformas", completa Anastácio sobre a faixa.
Zezé Di Camargo, 58, diz que a música foi feita para amantes do sertanejo "modão". " "Quando ouvimos pela primeira vez, já nos encantamos, afinal, faz parte da nossa essência, de quem somos. Crescemos assim, rodeados por canções como esta", conta.
"Que Deus nos ajude e que este mal seja combatido logo para voltarmos aos shows com o público fazendo coro as nossas músicas. Estou ansioso para tudo passar o mais rápido possível e também reunir os amigos em casa para cantar e tocar muito mais tempo que uma hora e meia. Que saudade!", afirma.

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Luciano, 48, fala que a música o lembra de Seu Francisco, e é uma forma de o tornar eterno. "Meu pai era apaixonado por canções como 'Uma Hora e Meia'. Quando gravamos, foi um momento incrível, pois nós imaginamos a felicidade dele ao prestigiar essa melodia".
"Nos fez viajar nos tempos de criança e, claro, lembrar das vezes que sentávamos para ouvir rádio com ele, foi emocionante", completa. O enredo da canção relata um amor incondicional e ela traz o ritmo de raiz do sertanejo.

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