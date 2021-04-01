Festival Batalha de Bandas: o produtor Àtila Borges, o artista Jon Santos, e o produtor Vinícius Soares Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação/Montagem A GAZETA

Toda banda ou artista solo que seja do Espírito Santo tem a chance de ganhar prêmios de até R$ 3 mil em um festival que está com inscrições abertas até o próximo dia 12 de abril pela internet. O evento totalmente virtual ainda dará aos vencedores do concurso a chance de fazerem um curso com Vinícius Soares, produtor que já trabalhou com grandes nomes da música brasileira, como Beth Carvalho e Luan Santana.

Your browser does not support the audio element. Festival no ES vai premiar bandas e artistas com até R$ 3 mil

“A nossa ideia foi, claro, premiar o artista vencedor com dinheiro, mas também ver uma forma de o festival deixar um legado para as bandas. Então esse curso que o pessoal vai ganhar pelo Vinícius, do Palco Digital, cumpre com essa proposta. E nossa ideia é fazer com que a maior quantidade de artistas do Espírito Santo todo tenha a oportunidade de participar do festival, que é mesmo para exaltar nossa música capixaba”, fala o cantor Jon Santana, atual compositor e vocalista do Herança Negra, que organizou o Festival Batalha de Bandas com o produtor Átila Borges.

Para participar, os interessados devem enviar um vídeo de apresentação e uma outra filmagem de uma música autoral por meio de formulário na web. Em abril, os selecionados já serão comunicados e no dia 19 as gravações começam a ser publicadas no canal do YouTube do festival. No fim de maio, a organização espera já anunciar os vencedores.

“Possivelmente teremos expansão nesses prazos, porque estamos dependendo de o governo do Estado autorizar o aumento das datas, já que o festival foi contemplado pelos editais da Lei Aldir Blanc (de incentivo à cultura). Mas o cronograma já está montado e qualquer mudança será comunicada”, fala o cantor.

Segundo Jon, a ideia do festival, no entanto, surgiu bem antes da possibilidade de conseguir realiza-lo via verba federal. “Eu e o Átila já estávamos em conversa, ele, que é um superprodutor desse meio, já tinha a ideia de fazer algo desse tipo e, além de proporcionar esse lado para o artista, o bom é que faríamos o público conhecer uma gama grande de bandas do Estado. Temos inscrições vindo de todos os municípios praticamente, o que é ótimo, e nossa meta é atingir 100% desse contingente”, opina.

Para o artista, que fará parte do corpo de curadores do festival, o sentimento é de retomada de valorização da música capixaba. “A música do Espírito Santo teve um grande momento no fim dos anos 1990 e início dos 2000 com grandes festivais, com destaque para o Dia D, que chegou a ter mais de 20 mil pagantes consumindo música capixaba. O que eu quero dizer é que temos que voltar com esse movimento de exaltação dos artistas e interesse do público de prestigiar esses trabalhos”, reitera.

Depois que os 30 artistas forem selecionados pelos curadores, as apresentações deles serão publicadas no YouTube do festival. Em seguida, ganham as apresentações que tiverem mais curtidas na plataforma de vídeos.

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