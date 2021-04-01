Inscrições para lives de até R$ 7,5 mil iniciam na sexta; saiba mais

Apresentações vão contemplar de artistas solo a bandas, além de contadores de histórias Crédito: Rudy and Peter Skitterians / Pixabay

O projeto vai selecionar atrações, entre artistas, grupos e coletivos artísticos para compor a programação do projeto, que também contará com oficinas e contações de história além dos shows on-line. Os interessados em se apresentar e garantir o cachê devem fazer o cadastro pela internet, por meio do Mapa da Cultura no Espírito Santo, em link a ser disponibilizado ainda nesta sexta-feira.

Com as oficinas, que terão calendário divulgado em breve, o "Cultura em Toda Parte" visa contempladas as seguintes áreas: Artes Cênicas, Fotografia, Dança Urbana, Música, Literatura, Arte Digital, Design, Moda, Cultura Popular, Cultura Afro-Brasileira, Cultura Indígena, Cultura Alimentar e Artes Integradas, Maquiagem Cênica, Cenografia, Iluminação, Palhaçaria, Interpretação Para Teatro, Hip Hop e Malabares.

MÓDULOS E REQUISITOS DAS LIVES

Para se inscrever nas chamadas públicas para apresentação de lives, o proponente deverá preencher a ficha de inscrição, bem como apresentar portfólio e outros links (vídeos no YouTube e músicas gravadas em plataformas digitais) para que a comissão de seleção conheça o projeto de cada um.

Os processos de seleção serão divididos por regiões e geridos pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) – para o Módulo Norte - e o Instituto Parceiros do Bem – para o Módulo Central Sul (confira os municípios abrangidos em cada região no fim da matéria). As organizações da Sociedade Civil foram selecionadas por chamamento da Lei Aldir Blanc.

Cada instituição responsável por um módulo colocou suas próprias regras no projeto apresentado. No caso do Módulo Central Sul, serão selecionadas 70 apresentações de artistas com ao menos dois anos de atuação cultural e mesmo período de residência nos municípios abrangidos no edital (veja as cidades no serviço). Com os mesmos requisitos, o Módulo Norte vai selecionar 65 apresentações.

O mesmo acontece com os cachês, que variam de R$ 500 (contadores de histórias) até R$ 7,5 mil (grupos com formação de sete ou mais artistas) no Módulo Norte. Já o Módulo Central Sul oferecerá pagamentos de R$ 2,2 mil (contadores de histórias) a R$ 7 mil (grupos de quatro ou mais artistas).

Da seleção, o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) possui 50% de reservas de vagas para mulheres, negros, LGBTQIA+, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Já o Instituto Parceiros do Bem selecionou 40% das vagas para este público.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, explica a iniciativa. "Com o 'Cultura em Toda Parte', estamos inaugurando um modelo de gestão que aumenta a capilaridade das políticas públicas e o alcance da Secretaria junto aos municípios capixabas. Seguimos cumprindo metas do Plano Estadual de Cultura com este projeto, com o investimento de mais de R$ 1,5 milhão proveniente da Lei Aldir Blanc", pontua.

OFICINAS PRESENCIAIS

Além das apresentações virtuais, o "Cultura Em Toda Parte" vai oferecer oficinas presenciais que também variam de acordo com a instituição a gerir a região. Em ambos os módulos, o início do calendário de oficinas tem previsão para o final de abril.

O Módulo Norte irá oferecer 30 oficinas e realizar ainda cinco exposições virtuais convidadas entre os dias 23 de abril e 25 de maio. Os municípios de Afonso Cláudio, Conceição da Barra, Santa Teresa, Vila Pavão e Vitória, serão as sedes do festival no Módulo Norte. Cada cidade-sede recebe, em três dias de evento, 14 atrações e seis atividades formativas, além de uma exposição virtual convidada (com uma atividade voltada para arte-educação). Os requisitos para as oficinas serão divulgados em breve.

Além das 70 apresentações, o Módulo Central Sul vai oferecer 20 oficinas e 10 palestras, totalizando R$ 352,8 mil em cachês. Segundo a Secult, as oficinas e palestras serão realizadas nos municípios de Muqui, Itapemirim, Linhares, Guaçuí e Baixo Guandu.

Cada município do Módulo Central Sul vai receber quatro oficinas e duas palestras, somente para 10 pessoas em cada oficina e 20 pessoas em cada palestra, com todos os cuidados devido à pandemia de Covid-19. Entre as ações propostas, estão: oficinas de Fotografia de Shows, Contação de Histórias, Palhaçaria, Interpretação para Teatro, Cenografia, Iluminação, Roteiro, Maquiagem Cênica, Dança Urbana, Hip Hop, Malabares, entre outros.

"O investimento é de R$ 40.200,00 de cachê para os oficineiros e palestrantes e R$ 312.600,00 para as apresentações artísticas, no total de R$ 352.800,00 nas 100 atividades do projeto", esclarece o Instituto Parceiros do Bem, responsável pela região Central Sul.

SERVIÇO

CULTURA EM TODA PARTE

Abertura: sexta-feira (2), às 19h



sexta-feira (2), às 19h Onde: no canal da Secult-ES, no YouTube



INSCRIÇÕES PARA AS LIVES

Abertura: sexta-feira (2), por meio do Mapa da Cultura no Espírito Santo, em links a serem divulgados



Requisitos: artistas com ao menos dois anos de atuação cultural e mesmo período de residência nos municípios abrangidos em cada módulo

MÓDULOS





CENTRAL SUL

Os inscritos devem ter sede na Macrorregião Central, nos municípios de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Vila Valério, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama; ou na Macrorregião Sul, nos municípios de Apiacá, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Vargem Alta, Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Irupi, Muniz Freire, São José do Calçado, Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.





Serão 70 apresentações artísticas selecionadas através de chamada pública.



selecionadas através de chamada pública. 15 apresentações solo - cachê de R$ 2,2 mil por apresentação

- cachê de R$ 2,2 mil por apresentação 22 apresentações duo e/ou trio - cachê de R$ 3,3 mil por apresentação

- cachê de R$ 3,3 mil por apresentação 28 apresentações com quatro ou mais artistas - cachê de R$ 7 mil por apresentação

- cachê de R$ 7 mil por apresentação Cinco apresentações de Contação de Histórias - Cachê De R$ 2,2 mil por apresentação