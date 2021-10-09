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Governo Doria nomeia túnel no rodoanel de Gugu Liberato

o ponto escolhido fica localizado entre os kms 95 e 96 da estrada, na divisa entre os municípios de Mauá e Ribeirão Pires (Grande São Paulo)

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 16:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 out 2021 às 16:22
O governador João Doria (PSDB) sancionou um projeto de lei que dá o nome do apresentador de TV Gugu Liberato, morto em 2019, em um dos túneis do Rodoanel Mário Covas.
O apresentador Gugu Liberato apresenta a final do
Gugu morreu em 2019 e o nome dele batizou um túnel no rodoanel como forma de homenagem ao ex-apresentador Crédito: Reprodução/Twitter
O pedido para que o nome do comunicador aparecesse em um dos túneis do local partiu do deputado estadual Coronel Telhada (PP).
De acordo com informações publicadas na Imprensa Oficial deste sábado (9), o ponto escolhido fica localizado entre os kms 95 e 96 da estrada, na divisa entre os municípios de Mauá e Ribeirão Pires (Grande São Paulo).

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Gugu Liberato morreu aos 60 anos, em 22 de novembro de 2019, após sofrer um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos. Já o pedido de Telhada foi protocolado em 14 de dezembro daquele mesmo ano. Como justificativa, o parlamentar alegou que "Liberato se tornou um ícone da televisão brasileira no decorrer dos anos".
Policial militar aposentado e ex-comandante da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada tinha uma relação próxima com Gugu Liberato, já que ele afirma ter trabalhado como segurança do apresentador.

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