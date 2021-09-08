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Rose Miriam Di Matteo, ex-companheira de Gugu Liberato, comemora aniversário

'Obrigada por tornarem meu dia tão especial', escreveu nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2021 às 11:06

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 11:06

A ex-companheira de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo, comemorando aniversário com as filhas
A ex-companheira de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo, comemorando aniversário com as filhas Crédito: Instagram/@rosemiriamoficial
Rose Miriam Di Matteo usou as redes sociais na segunda-feira, 6, para compartilhar uma série de fotos do aniversário dela. Nas imagens, a mesa da festinha era composta por um bolo de três andares, docinhos e flores para todos os lados.
"O melhor de fazer aniversário é todo o carinho que recebemos das pessoas que amamos!", escreveu na legenda no Instagram.
Em outra foto, Rose sorri ao lado das gêmeas Sofia e Marina, frutos do relacionamento dela com o apresentador Gugu Liberato, que morreu em um acidente doméstico, em novembro de 2019, nos Estados Unidos. "Minhas filhas, obrigada por tornarem meu dia tão especial! Amo vocês", disse.
Em outra foto, Rose publicou uma imagem com as amigas ao lado, entre elas, Zilu, ex-mulher de Zezé di Camargo.

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