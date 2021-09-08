Rose Miriam Di Matteo, ex-companheira de Gugu Liberato, comemora aniversário

A ex-companheira de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo, comemorando aniversário com as filhas Crédito: Instagram/@rosemiriamoficial

Rose Miriam Di Matteo usou as redes sociais na segunda-feira, 6, para compartilhar uma série de fotos do aniversário dela. Nas imagens, a mesa da festinha era composta por um bolo de três andares, docinhos e flores para todos os lados.

"O melhor de fazer aniversário é todo o carinho que recebemos das pessoas que amamos!", escreveu na legenda no Instagram.

Em outra foto, Rose sorri ao lado das gêmeas Sofia e Marina, frutos do relacionamento dela com o apresentador Gugu Liberato, que morreu em um acidente doméstico, em novembro de 2019, nos Estados Unidos. "Minhas filhas, obrigada por tornarem meu dia tão especial! Amo vocês", disse.