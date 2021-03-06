Globo suspende gravações com Gloria Maria e adia programas devido à Covid

A jornalista Glória Maria Crédito: Globo/Estevam Avellar

O agravamento da pandemia da Covid-19 fez com que a Globo implantasse novas medidas para evitar a contaminação de profissionais de jornalismo considerados de grupos de risco, como a apresentadora Gloria Maria, 71, e a jornalista Andréia Sadi, 33.

Segundo comunicado divulgado pela emissora, os profissionais desses grupos já estavam em home office desde o início da pandemia, em março do ano passado. Apesar disso, os cuidados serão reforçados devido às novas altas no número de casos.

O Brasil registrou nesta sexta-feira (5) 1.760 mortes pela Covid-19, além de ter completado sete dias seguidos de recordes na média móvel de óbitos pela doença. O novo maior valor da média agora é de 1.423. O recorde anterior era de 1.361.

Com isso, Gloria Maria, que já estava gravando a apresentação do Globo Repórter no jardim de sua casa, ao ar livre, teve agora as gravações suspensas, ficando apenas Sandra Annenberg, 52, na apresentação. Segundo a emissora, Gloria Maria já tinha finalizado as gravações de dois episódios, por isso estava no programa desta sexta (5) e estará no próximo.

Na GloboNews, foram adiados, pelo menos por um mês, os retornos dos programas GloboNews Miriam Leitão, Roberto D'Avila e Diálogos com Mário Sérgio Conti, previstos para a próxima semana, já que a gravação das entrevistas exigia uma mínima presença de técnicos nas casas dos jornalistas.

O Papo de Política, também da GloboNews, foi confirmado pela emissora às quintas-feiras, na faixa de 23h30, mas sem a presença de Andréia Sadi, que está grávida. Assim, o programa seguirá com as jornalistas Julia Duailibi, Maju Coutinho e Natuza Nery.