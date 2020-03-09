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Televisão

Globo procura modelos jovens para 'Verdades Secretas 2'

Trama prevista para 2021 dá continuidade à novela de 2015. Romulo Estrela estará no elenco

Publicado em 09 de Março de 2020 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 17:39
O ator Romulo Estrela estará no elenco de "Vidas Secretas 2" Crédito: Victor Pollak/Globo
Desde que foi confirmada a segunda temporada da novela "Verdades Secretas", em outubro de 2019, a Globo divulgou poucos detalhes sobre a trama que está prevista para 2021.
Até agora, sabe-se que um produtor escolhido por Amora Mautner passará três meses viajando pelo Brasil para encontrar jovens modelos para o elenco, que já tem Reynaldo Gianecchini, Marieta Severo e Camila Queiroz.
A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que também confirmou que Romulo Estrela no elenco da novela.

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"Verdades Secretas", exibida em 2015 sob direção de Walcyr Carrasco, retratou tráfico e consumo de drogas, prostituição de adolescentes, aborto, adultério, bullying escolar, além de mostrar o impacto que uma família desestruturada da elite pode ter sobre os filhos.
O autor já havia confirmado em 2018 a vontade de criar uma segunda edição da série, que teve bons índices de audiência e também de repercussão tanto da crítica, quanto nas redes sociais. O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações na rede social durante seu horário de exibição, das 22h55 à 2h35.
A segunda temporada da novela terá a parceria de Carrasco com Amora Mautner, que trabalharam juntos em "A Dona do Pedaço" e "O Cravo e a Rosa".

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