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Televisão

Cenário novo na TV Gazeta a partir de segunda-feira. Veja como ficará

Estúdio passa por mudanças e ganha um telão equivalente a 25 televisores de 32 polegadas

Publicado em 06 de Março de 2020 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 19:56
Perspectiva do novo estúdio do ES1, da TV Gazeta Crédito: Dep. de Arte da TV Gazeta
A partir da próxima segunda-feira (9), os telespectadores da TV Gazeta terão uma supresa ao ligar o televisor. Os telejornais da casa - Bom Dia, ES1 e ES2 - terão uma cara diferente, já que os cenários passarão por algumas mudanças. A mais chamativa é o telão que passa a compor o estúdio. Com 1,91m X 3,20m, ele equivale a 25 aparelhos de TV de 32 polegadas.
"Vamos ter um telão igual ao do Jornal Nacional, que é do tamanho do apresentador. Ele melhora a interação entre o estúdio e os repórteres porque permite uma visualização para quem está em casa de igual para igual. Parece que o repórter está no mesmo tamanho e lugar do apresentador. Essa é a dimensão de quem está em casa vai ter", explica Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta.
"Imagina você estar numa rua cheia de buraco, falando de problema de calçamento. Você consegue mostrar o repórter e a rua inteira, parece que a via está dentro do estúdio", completa.
Os trabalhos dentro dos estúdios da TV Gazeta acontecerão ao longo do final de semana, portanto, os jornais deste sábado (7) ainda não apresentarão novidades em suas exibições. A estreia está marcada para segunda-feira, às 6h, no Bom Dia Espírito Santo (BDES), com Mario Bonella e Tatiane Braga.

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BOM DIA SEM BANCADA

Aliás, a alteração mais profunda se dá justamente no Bom Dia. Após 37 anos, o telejornal da manhã vai perder sua tradicional bancada.
"Aquela bancada sai e a gente tem Mário e Tati em pé, com banquetas separadas. A ideia é que eles andem mais pelo estúdio e torne o jornal mais dinâmico", revela Bruno.
Perspectiva do novo estúdio do ES1, da TV Gazeta Crédito: Dep. de Arte da TV Gazeta
Segundo o editor-chefe da TV Gazeta, isso faz parte de uma ação de maior proximidade e interação com o telespectador, já iniciada com o quadro "Vem cá, Bom Dia", com o repórter Aurélio de Freitas, em que ele percorre a cidade portando apenas um celular e passando as notícias para o estúdio.
"O BDES tem caminhado para ser um jornal cada vez mais ao vivo e com mais repórteres na rua. Com o apresentador em pé, você consegue mostrar essa agilidade muito mais do que chamando o repórter no telão, estando sentado. O desafio será aguentar ficar em pé duas horas", brinca o editor-chefe.
Além do telão e da retirada da bancada do BDES, as cores de cada telejornal da casa serão reforçadas durante suas exibições.
"O que diferencia visualmente um jornal do outro? As cores. O Bom Dia ES é amarelo, o ES1 é laranja e o Segunda Edição é azul. Então, o cenário é o mesmo, mas os leds que acendem atrás é que mudam. Mas estas cores serão projetadas no chão também. Então, quando uma cor estiver acesa, a do chão será realçada, parecendo que tem um tablado", detalha.
Toda a mudança partiu do Departamento de Arte da TV Gazeta. O gerente de operações Carlos Gonzaga detalha que o investimento nas mudanças colocam os telejornais da TV Gazeta em patamar internacional. "A ideia é modernizar e ficar junto à tendência mundial".

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