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Televisão

Dony de Nuccio diz que deve voltar à TV na área do entretenimento

'As conversas são nesse sentido', afirmou jornalista demitido da Globo em 2019

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 20:07
O apresentador Dony de Nuccio Crédito: Reprodução/TV Globo
O apresentador Dony de Nuccio, demitido da Globo em 2019, deu indícios de que pretende voltar à TV, saindo do campo do jornalismo e rumando para o entretenimento, em entrevista ao Pânico, nesta terça-feira, 28.
"Eu comecei gostando de televisão e entretenimento antes de gostar de jornalismo. Na Globo não fiz essa migração, mas eu sempre tive interesse pela área do entretenimento. Eu acho que meu retorno à televisão - e as conversas são nesse sentido - vai enveredar por esse caminho, vai por aí", afirmou o jornalista.
Sobre sua saída da Globo, afirmou: "Não tem cargo, emissora ou salário que justifique ter a sua vida transformada em um inferno".

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"Eu entendo a emissora. Não sei o que aconteceria se eu continuasse lá, mas não queria permanecer naquela sangria desatada. Eu não precisava disso. Falei: 'nessa pegada aqui eu prefiro sair'. Não fiz absolutamente nada de errado", complementou.
A polêmica da demissão veio à tona em agosto de 2019, após o site Notícias da TV publicar uma reportagem afirmando que Dony De Nuccio teria faturado mais de R$ 7 milhões, ao longo de dois anos, produzindo vídeos, cartilhas e palestras para o Banco Bradesco.
Na sequência, a emissora anunciou sua demissão e divulgou uma troca de mensagens entre o jornalista e Ali Kamel.

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