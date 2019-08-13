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Revelação

Jornalista Dony De Nuccio diz que logo estará de volta a TV

O jornalista pediu demissão da Globo após ter sido revelado que ele mantinha contratos com o banco Bradesco para produção de conteúdo

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 18:19
O jornalista Dony de Nuccio Crédito: Reprodução/Instagram @donydenuccio
De férias nos Emirados Árabes, o jornalista Dony De Nuccio, 35, que deixou a bancada do Jornal Hoje (Globo) no início do mês, afirmou, em suas redes sociais, que estará de volta à televisão em breve. Ele, no entanto, não adiantou para qual emissora estaria indo. 
O jornalista pediu demissão da Globo após ter sido revelado que ele mantinha contratos com o banco Bradesco para produção de conteúdo. Segundo o site Notícias da TV, ele teria recebido R$ 7 milhões, em dois anos, para fazer vídeos, cartilhas e palestras.  
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"Não tinha conhecimento de que os tipos de serviços prestados pela empresa à qual estava ligado contrariavam normas da Globo. Reitero que minha função não era negociar valores com clientes, mas sim trabalhar na concepção dos projetos e em seu conteúdo", afirmou o jornalista na ocasião. 
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Nesta segunda-feira (12), Dony respondeu algumas perguntas de fãs e falou que não deve demorar para retornar à TV. "Aguarde. Em breve", afirmou ele a uma internauta. Já ao ser questionado sobre a possibilidade de volta ao Jornal Hoje, ele pediu para a fã não gastar perguntar à toa. "Não é toda hora que um gênio aparece", brincou. 

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