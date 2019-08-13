Jornalista Dony De Nuccio diz que logo estará de volta a TV

O jornalista Dony de Nuccio Crédito: Reprodução/Instagram @donydenuccio

De férias nos Emirados Árabes, o jornalista Dony De Nuccio , 35, que deixou a bancada do Jornal Hoje (Globo) no início do mês, afirmou, em suas redes sociais, que estará de volta à televisão em breve. Ele, no entanto, não adiantou para qual emissora estaria indo.

O jornalista pediu demissão da Globo após ter sido revelado que ele mantinha contratos com o banco Bradesco para produção de conteúdo. Segundo o site Notícias da TV, ele teria recebido R$ 7 milhões, em dois anos, para fazer vídeos, cartilhas e palestras.

"Não tinha conhecimento de que os tipos de serviços prestados pela empresa à qual estava ligado contrariavam normas da Globo. Reitero que minha função não era negociar valores com clientes, mas sim trabalhar na concepção dos projetos e em seu conteúdo", afirmou o jornalista na ocasião.