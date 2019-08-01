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Apresentada o Jornal Hoje

Dony de Nuccio se demite da Globo após polêmica com banco

Dony de Nuccio estava na emissora desde 2011

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 16:45

Publicado em 

01 ago 2019 às 16:45
Crédito: TV Globo/Reprodução
O apresentador do Jornal HojeDony de Nuccio, 35, pediu demissão do Grupo Globo nesta quinta-feira (1°) após reportagem do site Notícias da TV revelar que o jornalista havia recebido mais de R$ 7 milhões, em dois anos, para produzir conteúdo para o Banco Bradesco.
"Nas últimas semanas me vi mergulhado em uma infindável onda de ataques, com a vida dentro e fora da Globo vasculhada e revirada, sigilos fiscais violados, endereços expostos, trabalhos de exclusiva veiculação interna publicados, e até e-mails privados hackeados", disse Nuccio, em carta enviada  ao diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel
"Quanto mais perto estamos do topo da montanha, mais forte é o vento. E é esperado que seja assim. Mas essa contínua campanha para me destruir e sangrar a qualquer custo não pode prosperar. Não faz bem nem a mim, nem à minha família e nem à emissora. Não é justo com nenhum de nós. Por esse motivo, embora com aperto no coração, solicito meu afastamento do telejornalismo", completa.
> Dony De Nuccio assina contrato escondido e leva bronca da Globo
De acordo com o site, Nuccio participava de eventos institucionais em vídeos, road shows telepresenciais, cartilhas e palestras para a instituição financeira. Notícias da TV mostrou ainda troca de emails entre o jornalista e o Bradesco no qual o âncora negociava valores com a instituição financeira. Ainda segundo a reportagem, o jornalista estaria negociando um novo contrato que geraria uma receita de mais de R$ 60 milhões em três anos. 
Na carta, Nuccio diz ainda que pede seu desligamento da emissora com o espírito leve e com a consciência tranquila, porque "jamais ajo de má-fé". "Jamais tive o intuito de burlar regras ou obter benefício que julgasse incompatível com as funções que ocupava na emissora (isso sim, seria incompatível com a minha história pessoal). Trabalhei, duro e dobrado, para complementar a renda, fora do horário da Globo, e dentro dos limites que ao meu ver eram compatíveis e aceitáveis. Se errei, não foi com dolo, e humildemente peço desculpas."
Dony de Nuccio entrou na emissora em 2011 e passou por vários telejornais. Ele foi repórter do Bom dia São Paulo, SPTV e Jornal da Globo. Além disso, o jornalista também foi comentarista de economia do Hora 1 (Globo) e apresentador do programa Conta Corrente, da GloboNews. 

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