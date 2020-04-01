Foto: Cristiano Ronaldo exibe corpão sarado e surpreende web

Cristiano Ronaldo tirou a quarta-feira (1°) para impressionar os fãs na web. No Dia da Mentira, o craque postou uma foto em que surge sem camisa colocando o corpão sarado para jogo.
No clique sensual, o jogador ainda surge com o cabelo amarrado e em um ambiente de academia.
"Respira, inspira fique ativo", legendou ele, no post que também recebeu uma enxurrada de elogios e provocações. "Que gato", escreveu uma seguidora. Outro falou: "Está lindo, meu amor". Uma outra fã ainda disse: "Rei do Instagram!".