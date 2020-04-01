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Foto: Cristiano Ronaldo exibe corpão sarado e surpreende web

Jogador aumentou a temperatura do Instagram com clique sensual e fãs rasgaram elogios para a boa forma do bonitão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 08:31

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 08:31

O jogador Cristiano Ronaldo
O jogador Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram @cristiano
Cristiano Ronaldo tirou a quarta-feira (1°) para impressionar os fãs na web. No Dia da Mentira, o craque postou uma foto em que surge sem camisa colocando o corpão sarado para jogo. 
No clique sensual, o jogador ainda surge com o cabelo amarrado e em um ambiente de academia. 

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"Respira, inspira fique ativo", legendou ele, no post que também recebeu uma enxurrada de elogios e provocações. "Que gato", escreveu uma seguidora. Outro falou: "Está lindo, meu amor". Uma outra fã ainda disse: "Rei do Instagram!". 
Ver essa foto no Instagram

Breathe in, breathe out.???? Stay active????? #stayhomesavelives

Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em

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