Foto: Cristiano Ronaldo exibe corpão sarado e surpreende web

No clique sensual, o jogador ainda surge com o cabelo amarrado e em um ambiente de academia.

"Respira, inspira fique ativo", legendou ele, no post que também recebeu uma enxurrada de elogios e provocações. "Que gato", escreveu uma seguidora. Outro falou: "Está lindo, meu amor". Uma outra fã ainda disse: "Rei do Instagram!".