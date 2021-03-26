Filha de Gerson Brenner arrecada R$ 100 mil em vaquinha para comprar carro adaptado

O ator Gerson Brenner e a filha, Vica Brenner Crédito: Reprodução/Instagram @vicabrenner

Vitória Brenner, filha do ator Gerson Brenner, 61, já conseguiu arrecadar R$ 100 mil na vaquinha virtual criada para a compra de um carro adaptado para o pai.

Vítima de um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto há 23 anos, Brenner é cadeirante e tem diversas sequelas com as quais precisa lidar no dia a dia. "Independentemente disso, se mantem forte e com vontade de viver ate hoje", diz a filha.

O objetivo da vaquinha virtual é arrecadar R$ 150 mil para comprar o veículo. Com o carro, o ator poderá fazer algo que gosta muito: sair mais de casa, ver o mar e as pessoas.

"Muita gente tem percebido que o carro é necessário mesmo. Ele é apaixonado por socializar, pela rua. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, comunicativa", afirmou Vitória em entrevista a Patrícia Kogut, de O Globo.

A jovem cresceu com o pai na cadeira de rodas e sofrendo as sequelas do tiro na cabeça. A mãe dela, Denize Taccto, estava grávida quando o assalto aconteceu.

"Meu pai está há 23 anos sem saber o que é colocar o pé na rua, ir a um parque, ir na praia. Meu pai só sai de casa quando tem alguma complicação e precisa ir para o hospital e isso é muito difícil porque ele sempre foi um cara muito ativo", explicou.

ENTENDA O CASO

O ator teve lesões cerebrais provocadas por um tiro após tentativa de assalto na rodovia Ayrton Senna quando viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro, em 1998, para gravação de sua última cena na novela "Corpo Dourado" (Globo).

Intérprete do personagem Jorginho, o ator tinha 38 anos quando a bala atravessou o lado esquerdo do cérebro e ficou alojada na altura da nuca.