'Fez minha caveira na casa toda', desabafa Projota sobre Karol Conká

Em uma conversa com Pocah, Projota desabafou sobre as atitudes de Karol Conká na casa. "A Karol fez a minha caveira na casa toda. Que loucura", afirmou o cantor. A rapper foi eliminada com 99,17% dos votos e quebrou o recorde de maior rejeição, que anteriormente era do humorista Nego Di, com 98,76%.
A cantora concordou com o colega de confinamento e disse: "A minha também, você não soube, não? Estou bem chateada. Foram várias coisas". Além disso, Projota falou que a rapper tentava fazer com que ele e Pocah parecessem os vilões da edição: "Ela estava tentando se tirar da visão deles e jogou para mim, para você".
Mas não foi apenas nessa conversa que o nome da última eliminada esteve presente. Nesta quinta-feira (25), Gilberto também conversou sobre a rapper com Projota. "Tu tem umas amizades boas. Ela chegou para mim e chegou assim: 'vocês achavam que era eu que manipulava? Era não. Não era nem o Nego Di. Quem organizava tudo era o Projota", contou, o que deixou o cantor surpreso.
Sarah confirmou a história, e o doutorando em economia complementou: "Com um amigo desses, eu não queria um inimigo, não". Em uma conversa com Carla Diaz, Sarah contou que provavelmente seu voto para o próximo paredão será em Lumena: "Eu acho que vou acabar indo na Lumena, a não ser que mude alguma coisa".
Quanto à indicação do Líder, João Luiz, Sarah pensa que: "Projota deve ir pelo Líder". Com uma semana atípica na agenda do Big Brother, a Prova do Líder foi feita na última terça-feira (23) e em uma competição de arremessos, o professor de geografia venceu.