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"Casal ioiô"

Fernando Zor e Maiara reatam: 'Deixo você ir só para te ver voltando'

O casal, que havia anunciado o término do namoro há cerca de três meses, como definitivo, foi visto jantando junto em um restaurante de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 18:20

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 18:20

A cantora Maiara e o namorado, o também cantor Fernando Zor
A cantora Maiara e o namorado, o também cantor Fernando Zor Crédito: Reprodução/Instagram @fernando
Os cantores Fernando Zor, 36, e Maiara, 32, da dupla com Maraisa, voltaram a namorar. A confirmação foi feita por eles mesmos em suas contas no Instagram.
Em imagem, ambos aparecem em clima de romance em um restaurante de São Paulo. Na legenda, Zor se derreteu pela amada. "Eu deixo você ir só pra te ver voltando", postou. "Você é o homem da minha vida", respondeu a cantora.
O casal, que havia anunciado o término do namoro há cerca de três meses, como definitivo, foi visto jantando junto em um restaurante de São Paulo, neste sábado (10).
O encontro, ocorrido no restaurante Gero, localizado na região dos Jardins, foi registrado, a princípio, por uma fã dos músicos, que postou em suas redes sociais uma selfie ao lado dos dois. "Com o casalzão Fernando e Maiara", escreveu a internauta, dando início a uma série de comentários e torcida pelo retorno do casal.

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Com esse cenário, fãs começaram a especular uma possível volta, já que o casal ainda não havia anunciado. Maiara também tinha postado algumas imagens de seu jantar, mas não mostrou quem seria seu acompanhante. Ela registrou apenas os pratos e as taças, incluindo coraçõezinhos em uma das imagens. Mas agora é oficial.
Os músicos, que começaram a namorar no início do ano passado, já romperam ao menos seis vezes nesse período. A última vez que terminaram foi em julho, quando Fernando apontou um desgaste da relação. "Decidimos seguir caminhos diferentes. É um tempo para ressignificarmos nossa relação", disse na ocasião.
Ver essa foto no Instagram

Eu deixo você ir, só pra te ver voltando @maiara ?

Uma publicação compartilhada por Fernando Zor (@fernando) em

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