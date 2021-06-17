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Reviravolta na grade

Faustão sai da Globo e Tiago Leifert fica no Domingão até Huck assumir

Apresentador do BBB vai comandar a atração dominical da emissora até o projeto da Globo com Luciano Huck ficar pronto, segundo comunicado oficial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2021 às 13:49

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 13:49

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução
A Globo confirmou nesta quinta-feira (17) que Tiago Leifert será o próximo comandante das tardes de domingo da emissora, substituindo Fausto Silva, que teve a saída da emissora antecipada. A grade dominical ficará sob o comando do apresentador do BBB até que o projeto com Luciano Huck fique pronto. 
Segundo comunicado enviado pela emissora à imprensa, "o apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck. Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato".
Tiago já havia ocupado o lugar de Faustão no último fim de semana, quando o apresentador precisou se afastar do trabalho por conta de uma internação por infecção urinária. Na internet, o perfil mais jovem de Leifert foi elogiado e o público apresentou ter gostado do jeito que ele apresentou a atração

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No próximo domingo (20), vai ao ar a ultima rodada do mata-mata da Super Dança dos Famosos. Já na próxima semana começa a fase de repescagem, em que os outros nomes da competição ainda não classificados para a semifinal tentam voltar ao jogo. São eles: Mariana Santos, Claudia Ohana, Rodrigo Simas, Juliana Didone, Arthur Aguiar, Viviane Araújo, Carmo Dalla Vecchia, Nelson Freitas, Sophia Abrahão e Robson Caetano.

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