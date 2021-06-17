Faustão sai da Globo e Tiago Leifert fica no Domingão até Huck assumir

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução

A Globo confirmou nesta quinta-feira (17) que Tiago Leifert será o próximo comandante das tardes de domingo da emissora, substituindo Fausto Silva, que teve a saída da emissora antecipada. A grade dominical ficará sob o comando do apresentador do BBB até que o projeto com Luciano Huck fique pronto.

Segundo comunicado enviado pela emissora à imprensa, "o apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck. Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato".