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Tiago Leifert apresenta o Domingão, imita Faustão e diverte o público

Na abertura do programa, Leifert explicou ao público a ausência de Fausto Silva e comentou sobre a situação inusitada. "Excepcionalmente hoje, pela primeira vez em 32 anos, Domingão sem o Faustão"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2021 às 08:29

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 08:29

O apresentador Tiago Leifert
O apresentador Tiago Leifert Crédito: TV Globo/Reprodução
Tiago Leifert, 41, comandou o Domingão do Faustão neste domingo (13), na Globo devido à internação de Fausto Silva, 71, em um hospital de São Paulo para tratar uma infecção urinária.
Na abertura do programa, Leifert explicou ao público a ausência de Fausto Silva e comentou sobre a situação inusitada. "Excepcionalmente hoje, pela primeira vez em 32 anos, Domingão sem o Faustão", disse.
Em seguida, ele comentou sobre o motivo de ter sido escalado para o programa dominical. "A gente até cogitou a hipótese de fazer o programa gravado, de ter uma reprise para vocês, mas o Faustão não quis. O Faustão fez questão que vocês tivessem um capítulo inédito da Super Dança dos Famosos, que está rolando, e sabe que o pessoal treinou a semana inteira. Seria uma grande decepção não estar aqui", comentou.
Leifert ainda brincou e falou que não queria estar ali naquele momento "Preferia estar em casa. Preferia mil vezes estar com o Faustão aqui e eu estar em casa, de pijama, assistindo ao Domingão do Faustão, porque o Faustão faz parte da nossa vida, da nossa família", falou.
Em vários trechos do programa, Leifert imitou Faustão. Um desses momentos foi ao chamar o comercial, quando citou a famosa frase de Fausto, anunciando que o programa voltaria após os "reclames do plim plim".

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Próximo ao final do programa, o humorista Ed Gama, famoso pelas imitações que faz do Faustão, participou da apresentação das Videocassetadas. Leifert e o comediante fizeram uma tabelinha onde brincavam sobre as cenas exibidas e riam das situações inusitadas.
Em outro momento de descontração, ambos imitaram o ex-BBB Gil do Vigor.

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