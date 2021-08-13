Faustão passa por cirurgia para retirar cateter

Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução

O apresentador Fausto Silva foi internado nesta quinta-feira (12), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas longe de apresentar um quadro de Covid-19. Segundo o site Na Telinha, do Uol, Faustão foi submetido a uma cirurgia para retirar um cateter, que ajudava num procedimento de tratamento renal e na diálise.

A informação foi passada pela mulher de Faustão, Luciana Cardoso. "Ele esteve no Einstein hoje (quinta), mas para fazer uma cirurgia para tirar um cateter que estava usando no tratamento que ele estava fazendo", explicou ao site, afirmando que o apresentador já está em casa.

Em junho, Faustão teve uma infecção urinária que causou sua internação por alguns dias. A partir desta internação, Tiago Leifert, 41, teve de substituir o apresentador no "Domingão do Faustão".