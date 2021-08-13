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Saúde

Faustão passa por cirurgia para retirar cateter

Apresentador se recupera em casa após procedimento realizado nesta quinta-feira (12)

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2021 às 11:51
Faustão volta aos Estúdios Globo sem plateia e bailarinas usam máscara
Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução
O apresentador Fausto Silva foi internado nesta quinta-feira (12), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas longe de apresentar um quadro de Covid-19. Segundo o site Na Telinha, do Uol, Faustão foi submetido a uma cirurgia para retirar um cateter, que ajudava num procedimento de tratamento renal e na diálise.
A informação foi passada pela mulher de Faustão, Luciana Cardoso. "Ele esteve no Einstein hoje (quinta), mas para fazer uma cirurgia para tirar um cateter que estava usando no tratamento que ele estava fazendo", explicou ao site, afirmando que o apresentador já está em casa.
Em junho, Faustão teve uma infecção urinária que causou sua internação por alguns dias. A partir desta internação, Tiago Leifert, 41, teve de substituir o apresentador no "Domingão do Faustão".
Como Fausto Silva já tinha fechado contrato com a Band para apresentar um programa em janeiro de 2022, a Globo aproveitou o bom desempenho de Leifert e o colocou de vez na grade de domingo da emissora. O jornalista segue no comando do programa até a estreia de Luciano Huck, que deixa os sábados para Marcos Mion.

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