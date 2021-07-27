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Televisão

Faustão estreia novo programa na Band em janeiro de 2022

Produção da nova atração será feita nos estúdios da emissora paulista

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jul 2021 às 18:27
O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Globo/Selmy Yassuda
A Band anunciou nesta terça-feira, 27, que a estreia de Fausto Silva na emissora será em janeiro de 2022. Diferentemente do que vinha circulando, a Band deixa claro em comunicado que toda a produção do programa de Faustão será feita nos estúdios da emissora paulista. Para isso, os espaços passarão por reformulação para que se adaptem à nova atração.

LUCIANO HUCK

A Globo anunciou na semana passada, as novidades que chegam entre agosto de setembro próximos. Entre os destaques, está a chegada de Luciano Huck, em 5 de setembro, para comandar o Domingão.
Após a saída de Fausto Silva, o Domingão ganhou a apresentação temporária de Tiago Leifert, que se despede da atração no dia 29 de agosto, pois assumiu de forma interina, sabendo que o apresentador oficial seria Luciano Huck, que assumiria, a princípio somente em 2022. Leifert vai se despedir com a apresentação da grande final do Super Dança dos Famosos.

SAÍDA DA GLOBO

Desde o início de 2021, já havia sido revelado que Fausto Silva encerrara o contrato com a Globo, após mais de 30 anos, e que assumiria um programa na Band, em 2022. O apresentador tomou a decisão de não renovar o contrato com a emissora depois de ter uma reunião com os diretores do entretenimento Carlos Henrique Schroder e Ricardo Waddington. Havia planos para o apresentador assumir um programa nas noites de quinta, mas ele não quis.

COMUNICADO OFICIAL DA BAND

Fausto Silva estreia na Band em janeiro
A Band confirma para janeiro a estreia de Fausto Silva em sua programação.
Toda a produção do programa será feita nos estúdios da emissora em São Paulo, que serão reformulados e adaptados para receber a nova atração.

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