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Fátima Bernardes tem alta hospitalar após cirurgia no ombro

'Está tudo ótimo', diz apresentadora em vídeo publicado por Túlio Gadêlha

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 13:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2021 às 13:07
Fatima Bernardes
Fatima Bernardes Crédito: @fatimabernardes
Após ser submetida a uma cirurgia no ombro, Fátima Bernardes, 59, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta (13). "Acabamos de sair do hospital. A paciente está bem aqui, de tipoia. Recuperada", diz o deputado federal Túlio Gadelha (PDT), namorada da apresentadora, em vídeo publicado por ele no Stories do Instagram.
"Está tudo ótimo", completa Fátima. Manoel Soares e Patrícia Poeta, apresentadores do É de Casa, substituem a apresentadora no período em que ela estiver afastada por causa da cirurgia.
Fátima já havia dito que precisava passar pela operação porque rompeu um tendão do ombro.
Em dezembro de 2020, Fátima ficou um mês afastada da atração após ser diagnosticada com um câncer de endométrio, também chamado de corpo do útero. Ele é um tipo mais raro, encontrado em menos de 3% das 316.280 mulheres brasileiras que receberam diagnóstico de câncer neste ano, segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer).
Após cirurgia, a apresentadora voltou ao Encontro em janeiro. Em abril, já recuperada, ela falou sobre o assunto em entrevista ao programa Conversa com Bial
"Quando eu ouço câncer, essa palavra, parece que não foi comigo. Veio uma força, uma determinação de que as coisas iam dar certo. E elas deram certo", afirmou na ocasião.

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