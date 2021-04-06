Familiares de Tom Veiga querem a exumação do corpo

Tom Veiga, intérprete do Louro José Crédito: Reprodução/Facebook, Tom Veiga

Reviravolta no caso do falecimento do ator Tom Veiga, que foi encontrado morto em seu apartamento em novembro do ano passado. De acordo com o jornalista Léo Dias, em nota publicada em sua coluna nesta terça-feira (6), a família do artista (que deu vida a Louro José, do programa "Mais Você") pensa em mandar exumar o corpo, pois suspeitam que o verdadeiro motivo de sua morte seria envenenamento e não aneurisma cerebral, como anunciado anteriormente.

Segundo o repórter, Cybelle Hemínio da Costa Veiga, ex-mulher de Tom, teria conseguido que ele fizesse um testamento e a incluísse, tendo direito, inclusive, a uma pensão de 18 mil reais por um ano.

Ainda de acordo com informações enviadas à coluna, o ator teria tentado retirar o nome de Cybelle do inventário e vinte dias depois ele apareceu morto. Com isso, a família está pensando na possibilidade de exumar o corpo e, ainda, de tirá-la do testamento.

No documento original, Cybelle tinha direito a 50% da herança de Veiga, e 12,5% era dividido entre os quatro filhos dele de um antigo casamento.