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Reviravolta

Familiares de Tom Veiga querem a exumação do corpo

De acordo com o colunista Léo Dias,  família do artista (que deu vida a Louro José, do programa "Mais Você") pensa em mandar exumar o corpo, pois suspeitam que o verdadeiro motivo de sua morte seria envenenamento e não aneurisma cerebral, como anunciado anteriormente.

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:36
Tom Veiga, intérprete do Louro José
Tom Veiga, intérprete do Louro José Crédito: Reprodução/Facebook, Tom Veiga
Reviravolta no caso do falecimento do ator Tom Veiga, que foi encontrado morto em seu apartamento em novembro do ano passado. De acordo com o jornalista Léo Dias, em nota publicada em sua coluna nesta terça-feira (6), a família do artista (que deu vida a Louro José, do programa "Mais Você") pensa em mandar exumar o corpo, pois suspeitam que o verdadeiro motivo de sua morte seria envenenamento e não aneurisma cerebral, como anunciado anteriormente.    
Segundo o repórter, Cybelle Hemínio da Costa Veiga, ex-mulher de Tom, teria conseguido que ele fizesse um testamento e a incluísse, tendo direito, inclusive, a uma pensão de 18 mil reais por um ano. 

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Ainda de acordo com informações enviadas à coluna, o ator teria tentado retirar o nome de Cybelle do inventário e vinte dias depois ele apareceu morto. Com isso, a família está pensando na possibilidade de exumar o corpo e, ainda, de tirá-la do testamento.
No documento original, Cybelle tinha direito a 50% da herança de Veiga, e 12,5% era dividido entre os quatro filhos dele de um antigo casamento. 
A separação do casal, que oficializou a união em 2019 e colocou um ponto final em 2020, não teria sido amigável, o que levantou suspeitas e deixou a família surpresa ao se deparar com o nome de Cybelle entre os herdeiros de Tom. 

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