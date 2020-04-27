Fábio Assunção mostra corpão na internet e ganha elogios

O ator, de 48 anos, postou uma foto sem camisa nas redes sociais mostrando sua boa forma Crédito: Reprodução/Instagram

Eterno galã, Fábio Assunção postou uma foto sem camisa nas redes sociais neste domingo (27) e provou que está em boa forma aos 48 anos. Recentemente, ele perdeu 28 kg em cinco meses para assumir um papel em uma produção da Rede Globo.

"Para o desespero de muitos, acordei assim..", brincou o global, mostrando a barrigada sarada no domingão de quarentena.

Vários amigos do ator comentaram no post, como a atriz Marina Ruy Barbosa: ""Olha eleee! Tá afrontoso!!!!!". Marcelo Serrado também escreveu: "Amado".

O personal trainer Chico Salgado comemorou nesta semana o resultado da preparação física de Fábio. O treinador elogiou o comprometimento do amigo e falou sobre o processo.

Chico conta que recebeu há seis meses um telefonema da TV Globo, que queria sua ajuda para preparar Fábio para um personagem, da série "Fim".

"Queria muito escutar da boca dele que essa mudança seria muito mais do que somente para um personagem, mais uma mudança de vida", escreveu o personal, ao postar as imagens com Fábio.

Ele diz que teve resposta afirmativa e que, depois de um trabalho duro, eles conseguiram chegar a um bom resultado.