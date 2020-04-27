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Eterno galã

Fábio Assunção mostra corpão na internet e ganha elogios

O ator, de 48 anos, perdeu 28 kg em cinco meses para assumir um papel em uma série da Rede Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 10:46

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 10:46

O ator, de 48 anos, postou uma foto sem camisa nas redes sociais mostrando sua boa forma
O ator, de 48 anos, postou uma foto sem camisa nas redes sociais mostrando sua boa forma Crédito: Reprodução/Instagram
Eterno galã, Fábio Assunção postou uma foto sem camisa nas redes sociais neste domingo (27) e provou que está em boa forma aos 48 anos. Recentemente, ele perdeu 28 kg em cinco meses para assumir um papel em uma produção da Rede Globo.
"Para o desespero de muitos, acordei assim..", brincou o global, mostrando a barrigada sarada no domingão de quarentena.
Ver essa foto no Instagram

Para o desespero de muitos, acordei assim... ??? #quarentena #fiqueemcasa

Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial) em

Vários amigos do ator comentaram no post, como a atriz Marina Ruy Barbosa: ""Olha eleee! Tá afrontoso!!!!!". Marcelo Serrado também escreveu: "Amado".
O personal trainer Chico Salgado comemorou nesta semana o resultado da preparação física de Fábio. O treinador elogiou o comprometimento do amigo e falou sobre o processo.

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Chico conta que recebeu há seis meses um telefonema da TV Globo, que queria sua ajuda para preparar Fábio para um personagem, da série "Fim".
"Queria muito escutar da boca dele que essa mudança seria muito mais do que somente para um personagem, mais uma mudança de vida", escreveu o personal, ao postar as imagens com Fábio.
Ele diz que teve resposta afirmativa e que, depois de um trabalho duro, eles conseguiram chegar a um bom resultado.
"Começamos nosso projeto de vida o Fábio estava com 97 kg, conseguimos chegar na nossa meta que era 72 kg , agora nessa quarentena vc chegou aos 69.500. Sem palavras para o seu comprometimento, meu amigo".

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