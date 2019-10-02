Ex-vocalista do Timbalada é visto pedindo dinheiro na rua

Xexéu, o ex-vocalista da banda baiana Timbalada, foi visto pedindo ajuda pelas ruas de Salvador, na Bahia. Em vídeo que circula na web nos últimos dias, o músico surge irreconhecível, com aparência chocante e visivelmente alterado.
Em uma gravação, Xexéu está sentado no chão da rua e começa a cantar alguns sucessos do grupo, mas o que chamou a atenção foi a aparência do cantor. Sem dentes na boca e com diversos machucados pelo corpo, o ex-artista preocupou fãs por aparentar estar sob efeito de drogas.
Após ser filmado na sarjeta, Xexéu criticou a publicação do vídeo. Em entrevista ao site Bahia News, ele negou que enfrenta problemas com drogas.
Xexéu já havia declarado, em oportunidades passadas, que estava sem dinheiro por envolvimento em drogas.
O cantor ficou à frente do Timbalada na década de 90 e depois que passou a consumir cocaína perdeu a maior parte de seus bens e dinheiro.