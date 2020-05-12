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Ex-The Voice, noivo de Rodrigo Malafaia revela ter HIV e pede empatia

Leandro Buenno adiou o casamento com o sobrinho-neto de Silas Malafaia por conta da pandemia da Covid-19 e revelou como foi se assumir uma pessoa convivendo com HIV em bate-papo com o Uol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 09:26

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 09:26

O ex-The Voice e cantor Leandro Buenno e o noivo, o modelo Rodrigo Malafaia
O ex-The Voice e cantor Leandro Buenno e o noivo, o modelo Rodrigo Malafaia Crédito: Reprodução/Instagram @lbuenno
Participante da edição de 2014 do The Voice Brasil, da Globo, Leandro Buenno revelou que é portador de HIV durante live com o influenciador digital João Vivas. Em entrevista ao Uol, ele contou que recebeu o diagnóstico em 2017 e que, por conviver com amigos soropositivos, encarou a notícia com praticidade. 
"Já havia passado por algumas situações com pessoas próximas de mim. Eu era tão forte e sóbrio ao tratar esse assunto com eles que não consegui me colocar num lugar diferente quando a situação foi comigo mesmo", disse. 
Leandro, de 27 anos, é noivo do modelo Rodrigo Malafaia, de 29 anos, sobrinho-neto do pastor Silas Malafaia, e não possui o vírus. "Percebi a necessidade e a responsabilidade de levar isso além. Uma motivação muito grande foi também ver meu amigo e criador de conteúdo LGBTQI+ Lucas Raniel levantando essa discussão e levando informação não só à nossa comunidade, mas a todos que desconhecem e tratam o assunto com tanto estigma e preconceito", opinou. 
Os dois estão juntos há mais de um ano e o artista decidiu revelar ao amado sobre sua sorologia antes do primeiro contato sexual. E Rodrigo relembra: "Foi tão natural que não lembro exatamente como foi e quando conversamos mais profundamente sobre o assunto. Contei das minhas experiências anteriores com pessoas soropositivas e disse que já entendia bastante sobre o assunto, que não era uma grande questão para mim".

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EMPATIA

O ex-The Voice afirma que todos os portadores de HIV devem tratar do tema abertamente para que os estigmas com o vírus acabem. Ele também reclama da forma com que o presidente Jair Bolsonaro já se referiu à população, indicando que as pessoas que estão nesta condição são uma despesa para todo o Brasil. 
O ex-The Voice e cantor Leandro Buenno e o noivo, o modelo Rodrigo Malafaia
O ex-The Voice e cantor Leandro Buenno e o noivo, o modelo Rodrigo Malafaia Crédito: Reprodução/Instagram @lbuenno
"Como é triste ver a falta de empatia e a falta de consideração com que o nosso governo trata o assunto, tentando cada vez mais marginalizar e distanciar a população de um tema que sempre foi presente na sociedade", critica. 

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