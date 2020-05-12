Ex-The Voice, noivo de Rodrigo Malafaia revela ter HIV e pede empatia

O ex-The Voice e cantor Leandro Buenno e o noivo, o modelo Rodrigo Malafaia Crédito: Reprodução/Instagram @lbuenno

Participante da edição de 2014 do The Voice Brasil , da Globo, Leandro Buenno revelou que é portador de HIV durante live com o influenciador digital João Vivas. Em entrevista ao Uol, ele contou que recebeu o diagnóstico em 2017 e que, por conviver com amigos soropositivos, encarou a notícia com praticidade.

"Já havia passado por algumas situações com pessoas próximas de mim. Eu era tão forte e sóbrio ao tratar esse assunto com eles que não consegui me colocar num lugar diferente quando a situação foi comigo mesmo", disse.

Leandro, de 27 anos, é noivo do modelo Rodrigo Malafaia , de 29 anos, sobrinho-neto do pastor Silas Malafaia, e não possui o vírus. "Percebi a necessidade e a responsabilidade de levar isso além. Uma motivação muito grande foi também ver meu amigo e criador de conteúdo LGBTQI+ Lucas Raniel levantando essa discussão e levando informação não só à nossa comunidade, mas a todos que desconhecem e tratam o assunto com tanto estigma e preconceito", opinou.

Os dois estão juntos há mais de um ano e o artista decidiu revelar ao amado sobre sua sorologia antes do primeiro contato sexual. E Rodrigo relembra: "Foi tão natural que não lembro exatamente como foi e quando conversamos mais profundamente sobre o assunto. Contei das minhas experiências anteriores com pessoas soropositivas e disse que já entendia bastante sobre o assunto, que não era uma grande questão para mim".

EMPATIA

O ex-The Voice afirma que todos os portadores de HIV devem tratar do tema abertamente para que os estigmas com o vírus acabem. Ele também reclama da forma com que o presidente Jair Bolsonaro já se referiu à população, indicando que as pessoas que estão nesta condição são uma despesa para todo o Brasil.

O ex-The Voice e cantor Leandro Buenno e o noivo, o modelo Rodrigo Malafaia Crédito: Reprodução/Instagram @lbuenno