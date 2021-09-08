Ex-paquita Lana Rhodes relata dificuldades por ter atriz pornô com mesmo nome

A ex-paquita Lana Rhodes relatou ao Gshow um problema que anda enfrentando em sua vida. A moça, que voltará à telinha no papel de Elisa Lynch, companheira do ditador Solano López (Roberto Birindelli), na trama de "Nos Tempos do Imperador", conta que volta e meia tem seu nome relacionado ao de uma atriz pornô.
"Se você perguntar para a Alexa [assistente de voz] quem é Lana Rhodes, ela vai dizer que é uma ex-atriz pornô americana nascida em 1996. Se um produtor de elenco colocar meu nome no Google ou no Youtube, aparecem três fotos e vídeos meus, o restante é dela", desabafa Lana, a brasileira, ao site da Globo.
A única diferença entre os nomes é a letra "a". A atriz pornô se chama Lana Rhoades enquanto a ex-paquita é Lana Rhodes. Ela conta situações que já aconteceram.
"Acabo passando por situações como, por exemplo, meu sogro ir mostrar para a esposa quem é a namorada nova do filho dele e encontrar um bumbum com coração tatuado. Minha filha é conhecida como Manu Rhodes, e os amigos fazem piadas quando descobrem que me chamo Lana", detalha ao Gshow.
"Nas redes sociais, as pessoas me marcam em fotos que eram claramente direcionadas a ela. Vivo me desmarcando de conteúdos impróprios", completa ela, que é companheira há dois anos do fotógrafo e cineasta André Hawk e mãe de Manuela, de 12 anos.
Antes de ser chamada para integra o elenco da nova novela das seis, Lana Rhodes já atuou em novelas como "Alta Estação" e "Os Mutantes", ambas da Record, e da minissérie "Se eu Fechar os Olhos Agora", da Globo.